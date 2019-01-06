فرودگاه «هیترو» شهر لندن تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری اسپوتنیک لحظاتی پیش با انتشار خبری فوری اعلام کرد: فرودگاه «هیترو» واقع در شهر لندن به دلیل تهدید امنیتی تعطیل شد.

پلیس لندن در این خصوص اعلام کرد: این رویداد به دنبال دریافت هشدار امنیتی در پایانه ۲ فرودگاه مذکور روی داده است.

بر اساس اعلام دِیلی میرِر، به دنبال اعلام تعطیلی فرودگاه توسط پلیس، تجمع مردم در گِیت های امنیتی بیشتر شده است؛ اما کسی پاسخگوی آن ها در این خصوص نیست.

به گزارش سان، این رویداد پس از آن رخ داد که بسته مشکوکی در پایانه دوم این فرودگاه کشف شد.

پلیس لندن در این باره اعلام کرد: پلیس در حال بررسی بسته مورد نظر است.