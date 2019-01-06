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۱۶ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۳۰

جدیدترین موضع‌گیری ترامپ در ارتباط با خروج از سوریه

جدیدترین موضع‌گیری ترامپ در ارتباط با خروج از سوریه

ترامپ باردیگر مواضع خود را در ارتباط با خروج از سوریه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا باردیگر اعلام کرد خروج نظامیان آمریکایی از سوریه حتمی است، اگرچه اصراری بر انجام فوری آن ندارد.

ترامپ در جدیدترین موضع‌گیری خود در ارتباط با خروج از سوریه تصریح کرد: ما نیروهای خود را از سوریه خارج خواهیم کرد، اما من نگفته‌ام که این کار را سریعاً انجام می‌دهیم.

رئیس جمهور جنجالی آمریکا همچنین در ادامه افزود: ما از سوریه عقب‌نشینی می‌کنیم، اما از مبارزه با داعش و تروریسم عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

در اواخر ماه گذشته میلادی، دونالد ترامپ از تصمیمش برای خروج نظامیان آمریکایی از سوریه خبر داد، هرچند این تصمیم‌گیری به اختلافات داخلی در کابینه او و استعفای جیمز متیس، وزیر دفاع و برخی دیگر از مقامات ارشد وزارت دفاع آمریکا منجر شد.

کد مطلب 4505729

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