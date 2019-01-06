به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حشمت الله فلاحت پیشه در تشریح نشست عصر امروز (یکشنبه، 16 دی ماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه CFT گفت: در این جلسه که با حضور کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان برگزار شد، کمیسیون به بررسی ایرادات این شورا درباره لایحه CFT پرداخت و بر نظر قبلی خود اصرار کرد.

لایحه CFT در نخستین جلسه علنی هفته آینده کاری مجلس بررسی می‌شود

نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه پیش از این یکبار اصلاحات کمیسیون درباره ایرادات شورای نگهبان به این شورا ارسال شده بود، اظهار داشت: با این حال شورای نگهبان تنها سه ایراد را برطرف شده دانست و بقیه ایرادات را مجددا به کمیسیون ارجاع داد ضمن اینکه پیش از این هفت مورد از ایرادات نیز به مجمع ارجاع شده است.

وی افزود: در نهایت مجموعه نظر کمیسیون امنیت ملی تصویب لایحه CFT با نظر قبلی این کمیسیون بود که لایحه مصوب در اولین جلسه صحن علنی در هفته آتی کاری مجلس در دستور کار قرار می گیرد.

تلاش کمیسیون امنیت ملی برای تضمین بودجه ناجا

فلاحت پیشه در ادامه به حضور سردار اشتری در جلسه این کمیسیون برای بررسی بودجه انتظامی کشور اشاره و بیان کرد: قرار شد کمیسیون امنیت ملی مجلس حداکثر تلاش خود را برای تضمین بودجه ناجا و تا تخصیص صد در صدی این بودجه انجام دهد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه حوزه های نظامی، انتظامی و دفاعی است که امنیت مسئولان دولت و مردم را تأمین می کند، خاطرنشان کرد: باید سعی کنیم منابع مورد نیاز وزارت دفاع که بنیه دفاعی کشور را تقویت می کند به خصوص در حوزه های مرزبانی و ناجا تأمین کنیم که در این خصوص پیشنهاداتی نیز از ناجا گرفتیم.