به گزارش خبرنگار مهر، جلسه معرفی و نقد و بررسی مجموعه داستان «سمیرا نرفته است» نوشته هادی خورشاهیان با حضور حامد ابراهیمپور، فریاد شیری و نویسنده کتاب در خبرگزاری مهر برگزار شد. این مجموعه داستان در ۱۴۰ صفحه و بهای ۱۶ هزار تومان از سوی نشر آنیما روانه کتابفروشیها شده است. قسمت نخست گزارش این نشست را از اینجا مطالعه کرده و در ادامه با بخش دوم و پایانی این گزارش همراه باشید.
اهمیت عنصر ویرایش در ادبیات
حامد ابراهیمپور، شاعر، منتقد و مدرس ادبیات در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست به اهمیت مساله ویرایش اشاره کرد و گفت: برخی از داستانهای مجموعه «سمیرا نرفته است» میتوانند پیرنگی باشند برای نوشتن داستان بلند یا رمان. البته او میتواند بعدها از این داستانها برای نگارش آثار ادبی دیگر استفاده کند. مارکز کتابی دارد به نام «داستان غمانگیز و باورنکردنی ارندیرای سادهدل و مادربزرگ سنگدلش و چند داستان دیگر» که ترجمه آن پس از انقلاب تجدید چاپ نشده است. در بسیاری از داستان کوتاههای این کتاب شخصیتهایی هستند که در «صد سال تنهایی» هم حضور دارند. حالا من تقدم و تاخر آنها را نمیدانم که اول صد سال تنهایی نوشته یا این مجموعه داستانها. به هر حال این کار رواج داشته اما بحث اینجاست که آیا اینکار به ضرر داستان کوتاه میشود یا خیر؟
وی افزود: همه ما «فن شعر ارسطو» را خواندهایم. یک فن شعر مشهور دیگری هم داریم که به قلم هوراس است. «فن شعر» هوراس تاکنون ترجمه نشده و مرحوم رضا سیدحسینی فقط بخشهایی از آن را در کتاب «مکتبهای ادبی» ترجمه کرد. اشعار هوراس هم با ترجمه دکتر کزازی با عنوان «چکامههای هوراس» منتشر شده است. فن شعر هوراس عجیب و غریب است و من آن را برای ترجمه به مترجمی پیشنهاد دادم. حیف است که این فن شعر را به فارسی نداشته باشیم. همه فن شعر ارسطو با ترجمه دکتر زرینکوب خوانده و میخوانند، چون ارسطو فیلسوف بوده و فیلسوفها هم به همه چیز مسلط بودند. ارسطو درباره شعر اظهار نظر کرده و در ادامه نیز ابنسینا در فن شعر کتاب «شفا» و خواجه نصرالدین طوسی در کتاب «اساس الاقتباس» درباره شعر صحبت کردهاند اما هیچکدام از آنها شاعر نبودهاند.
هوراس در فن شعرش نوشته است که هفت سال پس از سرودن دوباره به سراغش شعرتان بروید و آنگاه آن را برای مردم بخوانید. ببینید چقدر نگاه سختگیرانهای هوراس داشت هوراسی که مهمترین شاعر زمانه خود و جهان بوده است.
ابراهیمپور ادامه داد: ویژگی فن شعر هوراس به شاعر بودن خود هوراس است. به همین دلیل هم او حرفهای زیباتری نسبت به ارسطو زده است. یکی از نکات او در این کتاب بسیار من را تکان داده است. در آن زمان شعرا اشعارشان را در الواح گلی مینوشتند. مساله «بشوی اوراق» هم که در سنت ادبی گذشته ما معروف بود به دلیل نوشتن دفاتر شعر روی لوحهای گلی بوده است. هوراس در فن شعرش نوشته است که هفت سال پس از سرودن دوباره به سراغش شعرتان بروید و آنگاه آن را برای مردم بخوانید. ببینید چقدر نگاه سختگیرانهای هوراس داشت هوراسی که مهمترین شاعر زمانه خود و جهان بوده است. در این هفت سال اگر از گفتنش پشیمان نشدید بروید آن را برای مردم بخوانید.
شاعر مجموعه «نگذار نقشهها وطنم را عوض کنند» همچنین به نگاه ولادیمیر مایاکوفسکی به ادبیات اشاره کرد و گفت: مایاکوفسکی در رساله «شعر چگونه ساخته میشود» میگوید اثر ادبی را پس از نگارش در کشوی میزتان بگذارید. هفته بعد آن را درآورده و ویرایشش کنید. هراکلیتوسی هم بخواهید نگاه کنید ما دیگر همان انسان هفته قبل نیستیم. یک هفته بعدتر آن متن ویرایش شده را دوباره ویرایش کنید. به همین دلیل میگویند که ادبیات هنر ادیت است. خود من هم آثارم را بارها ویرایش میکنم. واقعا عقیده دارم هادی خورشاهیان داستان نویس بسیار خوبی است و اگر داستانهایش را ادیت میکرد الان اتفاقهای شگفت انگیزی رخ میداد. ببینید او واقعا نابغه است کسی که بتواند در ۱۰ روز ۱۰ تا داستان اینگونه بنویسد واقعا نابغه است. من ۶ ماه طول میکشد تا بتوانم مانند این داستانها بنویسم و ۶ ماه هم طول میکشد تا بتوانم آنها را ادیت کنم.
خورشاهیان: کل زمان نگارش کتاب «سمیرا نرفته است» ۲۰ روز طول کشید.
ابراهیمپور اضافه کرد: هادی خورشاهیان اگربر ادیت اصرار میکرد، به نظرم اکنون جایگاه بسیار بالاتری در ادبیات امروز ما داشت و در آینده از او بیشتر یاد میشد. به این فکر کنید که تولستوی «جنگ و صلح» با آن عظمت را پنج بار بازنویسی کرده است. یا میگویند که ویکتور هوگو در هنگام نوشتن «بینوایان» مدام مینوشت و مدام پاره میکرد تا از دل آن بینوایان درآمد. میخواهم به وسواس آنها در نوشتن تاکید کنم. امیل زولا هم وقتی میخواست «ژرمینال» را بنویسد پنج سال در میان معدنچیان زندگی کرد. منظورم این است که آقای خورشاهیان چون استعداد فوقالعاده عجیب و غریبی دارد اگر با وسواس بیشتری مینوشت ، ما اکنون با نویسنده بسیار بسیار بزرگتری در جریانهای ادبی ایران روبهرو بودیم.
مایاکوفسکی در رساله «شعر چگونه ساخته میشود» میگوید اثر ادبی را پس از نگارش در کشوی میزتان بگذارید. هفته بعد آن را درآورده و ویرایشش کنید. هراکلیتوسی هم بخواهید نگاه کنید ما دیگر همان انسان هفته قبل نیستیم. یک هفته بعدتر آن متن ویرایش شده را دوباره ویرایش کنید. به همین دلیل میگویند که ادبیات هنر ادیت است.
خورشاهیان نمیتواند نویسندهای مینیمالیست باشد
ابراهیمپور بخش دیگری از سخنان خود به بحث درباره مینیمالیسم در ادبیات اختصاص داد و گفت: اساس مینیمالیسم در مقابل ماکسیمالیسم، بر کوتاه نوشتن استوار نیست. بزرگان این نحله اعتقاد داشتند که باید همه زواید را زد تا به هسته اصلی اثر رسید. آنقدر بزنیم تا به جایی برسیم که اگر بازهم خواستیم چیزی حذف کنیم اثر لطمه بخورد. به همین خاطر «یرمرد و دریای» همینگوی را یک اثر مینیمالیستی میدانند و میدانیم پیرمرد و دریا داستان کوتاه نیست. یا فیلمهای عباس کیارستمی را هم در زمره آثار مینیمالیستی طبقه بندی میکنند. مینیمالیسم لزوما با کوتاه نوشتن ملازمهای ندارد.
نویسنده مجموعه داستان «پری سامورایی و قضایای دیگر» ادامه داد: من آثار هادی خورشاهیان را مینیمالیستی نمیدانم چون نکات زائد زیاد دارد. داستانهای کوتاهی دارد که به دلیل زوایدش نمیتوان آن را مینیمالیستی دانست و برای تبدیلشان به اثر خوب باید آنها را به داستان بلند تبدیل کرد. هنر هادی خورشاهیان اتفاقا در ایجاز نیست. ساختار ذهنی او هم به گونهای است که نمیتواند مینیمالیست باشد. نمیتواند استفاده اقتصادی از کلمات داشته باشد. اتفاقا تاکید من بر ویرایش هم همین است که باید کلمات اضافی را از کار نهایی حذف کرد.
این منتقد ادبی همچنین برخی دیگر از ویژگیهای داستانهای مجموعه «سمیرا نرفته است» را به این شرح بیان کرد: هادی خورشاهیان به اسطوره مسلط است. در داستان اول این مجموعه از اساطیر یونان و اسکاندیناوی به زیباترین وجه استفاده شده است. در داستانهای او همچنین چند ژانر مختلف درهم تنیده شدهاند. ما در این کتاب با داستانهایی مواجه هستیم که هرکدام تعلق به مکاتب مختلف ادبی دارند. خود من اگر بودم مثلا داستانهای سوررئالیستیام را در یک کتاب منتشر میکردم. همینطور آثار رئالیستی را در یک کتاب مجزای دیگر. برخی از داستانهای کتاب مانند آثار داستایفسکی در زمره آثار رئالیسم روانشناسانه دسته بندی میشوند.
من آثار هادی خورشاهیان را مینیمالیستی نمیدانم چون نکات زائد زیاد دارد. داستانهای کوتاهی دارد که به دلیل زوایدش نمیتوان آن را مینیمالیستی دانست و برای تبدیلشان به اثر خوب باید آنها را به داستان بلند تبدیل کرد. هنر هادی خورشاهیان اتفاقا در ایجاز نیست.
وی ادامه داد: اساس رئالیسم روانشناسانه بر تک گویی و مونولوگ است. کاراکترهای هادی خورشاهیان هم تکگویی زیاد دارند؛ یا با خود حرف میزنند یا با مخاطبان. بسیاری از آنها هم مشکلات روحی و روانی دارند. بستری شدهاند، آدم کشتهاند و... و معلوم نیست با خودشان در حال حرف زدند یا با دیگران. اگر من بودم همه این داستانها را در یک کتاب مجزا منتشر میکردم و این چیزی بود که برای نخستین بار در ایران اتفاق میافتاد. البته برخی داستانهای این کتاب هم نئورئالیستی است مثل داستان «قالی نیشابور». یک ایراد من به هادی خورشاهیان این است که در بسیاری از این داستانها لحن کاراکترها به یکصورت است و تفاوتی با داستانهای دیگر ندارد.
ابراهیمپور بهرهگیری از روایت معکوس را هم یکی دیگر از ویژگیهای برخی داستانهای مجموعه «سمیرا نرفته است» خواند و اضافه کرد: در داستان «کلاه» از این مجموعه داریم: «همینطور به کلاه فکر کرد تا رسید به دوران نامزدیاش». روایت اینجا غیرخطی است. ژان لوک گدار میگوید که هر داستان اول، وسط و آخر دارد ولی نه لزوما به همین ترتیب. هادی خورشاهیان هم همینکار را کرده است و داستانهایش اول و وسط و آخر دارد اما نه لزوما به همین ترتیب. در برخی از داستانها هم روایت کلا معکوس است و البته نویسنده به عنوان راوی وارد داستان شده و توضیح میدهد. من معمولا این کار را نمیکنم. البته از این توضیح راوی من در شعر استفاده کردهام و در برخی اشعار من راوی وارد شعر شده، حرف میزند و گاهی خارج میشود.
پیشنهادی به نویسنده: یک داستان کلاسیک بنویسید
فریاد شیری دیگر منتقد این نشست نیز در بخشی از سخنان خود گفت: یکسری از داستانهای مجموعه «سمیرا نرفته است» مولفههای ضدداستان و داستان پسامدرن را دارند و برخی از آنها مانند «قالی نیشابور» ساختاری کاملا کلاسیک دارد و در روایت خطی پیش میرود، اما در آخر داستان نویسنده انگار این ساختار را متوقف میکند. ببینید هرکدام از ژانرها مولفههایی دارند و طبیعتا اگر من میخواهم داستان کلاسیک بنویسم باید آنها را رعایت کنم.
وی افزود: ما در داستان نویسی باید یکسری از چیزها را نگوییم. نویسنده در روند نگارش داستان باید یکسری از چیزها را ننویسد و روایت و فرم را طوری انتخاب میکند که بخشی از آن پنهان بماند. طبیعتا خواننده پس از مطالعه داستان باید کمی فکر کند و به یک چیزهایی برسد. به نظر نویسنده خواسته برخی از داستانها کلاسیک باشند اما کار نهایی درنیامده است.
خورشاهیان نمیخواهد در چارچوبهای ادبی باقی بماند
شیری در بخش دیگری از سخنان خود به چارچوب گریزی هادی خورشاهیان اشاره کرد و گفت: آقای ابراهیم پور به درستی اشاره کرد که اگر برخی از این داستانها را هادی خورشاهیان در فرصت دیگر ویرایش میکرد، اتفاقات بهتری رخ میداد. هادی خورشاهیان نمیخواهد در یک چارچوب قرار بگیرد و نمیدانم این ضعف است یا حسن؟ هادی خورشاهیان تئوریک نیست و ما در خود ایران یکسری از نویسندگان را داریم که بسیار تئوریکند، بویژه کسانی که میخواهند در شعر و داستان پست مدرن باشند. یعنی این طیف کلا وابسته به تئوریاند و حتی متاسفانه بر اساس تئوریها داستان یا شعر مینویسند و اینجا حس و روح ادبیات از آن گرفته میشود. هادی خورشاهیان نمیخواهد در چارچوب قرار گیرد و این ناخودآگاه تبدیل به ویژگی سبکی هادی خورشاهیان شده است. نه اینکه تصمیم بگیرد این کار را انجام دهد.
برخی از داستانهای «سمیرا نرفته است» به نظرم میتوانستند طرحی برای داستان مینیمال باشند. البته منظورم داستان مینیمال در معنای غربیاش نیست.
این نویسنده و منتقد ادبی ادامه داد: لحن همه شخصیتها و داستانها لحن خود نویسنده است. هادی خورشاهیان حتی برای یکبار هم که شده باید یک داستان کلاسیک بنویسد و در آن داستان شخصیت پردازی و فضاسازی کند و روی دیالوگ نویسیها و لحن شخصیتها کار ویژهای انجام دهد. البته من خودم به شدت مخالف شعر و داستان به صورت کارگاهی هستم.
درباره مینیالیسم در ادبیات
شیری بخش دیگری از سخنان خود در نشست نقد و بررسی مجموعه داستان «سمیرا نرفته است» را به بحث درباره مینیمالیسم در ادبیات اختصاص داد. وی گفت: برخی از داستانهای «سمیرا نرفته است» به نظرم میتوانستند طرحی برای داستان مینیمال باشند. البته منظورم داستان مینیمال در معنای غربیاش نیست. من بارها نوشتهام و هنوز هم ادعا دارم که داستان مینیمال ریشه و سرچشمهاش از ادبیات کلاسیک ایران است.
وی افزود: من بارها یک داستانک از سوانح غزالی را مثال زدهام. این داستانک را برای شما میخوانم تا ببینید که همه ویژگیها را دارد: «آن مرد در نهرالمعلی آن زن را در کرخ دوست داشتی و هر شب در آب زدی و پیش او رفتی. چون یک شب خالی بر رویش بدید، گفت که این خال از کجا آمد؟ او گفت که این خال مادرزاد است، اما تو امشب در آب منشین. چون در نشست بمرد از سرما». در چهار سطر شما ابهام و گره گشایی و همه ویژگیهای یک داستان را دارید. من تعجب میکنم که چرا باید به بچهها و علاقهمندان به داستان نویسی توصیه کنیم که بروند و داستانهای مینیمال ریموند کارور را بخوانند؟
شاعر مجموعه «امضای تازه میخواهد این نام» همچنین درباره خاستگاه مینیمالیسم اشاره کرد: جالب این است که غربیها میگویند مینیمالیسم در تقابل پست مدرنیسم بوجود آمده است و واقعیت هم همین است، چرا که در جامعه پسامدرن طیفی از نویسندگان ظهور کردند که زندگی آنها از هم گسیخته و بینظم بود و پریشان گویی از ویژگیهای ادبی و زندگی آنها. من مطمئنم که مینیمالیستها از ادبیات کلاسیک ما تاثیر پذیرفتند و هیچوقت این بازگو نشده و هیچوقت ما ایرانیان هم روی این همه داستانکهای بسیار زیبا و ماندگار در ادبیات کلاسیکمان پژوهش نکردهایم و حتی آنها را در دانشگاهها درس هم ندادهایم. مینیمالیسم در مقابل آثاری چون «ژاک قضا و قدری و اربابش» دنی دیدرو که در آن هیچ چیز قطعیت ندارد و راوی آن گمراه کننده است، بوجود آمده. در داستانهای هادی خورشاهیان هم این دست از راوی بسیار دیده میشود. دیگه وقتی جامعه به یک ساختاری میرسد این دست از آثار را هم نمیپذیرد. به نظر من اکنون زمان آن است که ما در ادبیاتمان به سمت مینیمالیسم برویم.
خورشاهیان در روایت پسامدرن موفقتر عمل میکند
فریاد شیری در بخش دیگری از سخنان خود اشاره کرد: یکسری داستانها در این مجموعه قابلیت تبدیل به داستانکهای درخشان را دارند به شرطی که نویسنده تصمیم به ویرایش آنها بگیرد. مانند داستان «جنگ ظفار» «سمیرا نرفته است»، «هلیکوپتر» و چند داستان دیگر. داستانهایی از این کتاب هستند که نمیدانم چرا اینگونه تمام شده و ایده به این خوبی به راحتی ول شدهاند؟ داستان «جنگ ظفار» بسیار غافلگیر کننده است اما وسطهای داستان یک چیزهایی را که نویسنده نباید بگوید، میگوید. به طور کل اینکه برخی از داستانهای این کتاب فرمی کلاسیک دارند اما نویسنده نمیخواهد آنها را کلاسیک تمام کند. برخی داستانها نیز مینیمال هستند که باز برای اینها هم همین اتفاق افتاده ولی در ضدداستانها و داستانهای پست مدرن هادی خورشاهیان بسیار خوب عمل میکند و از بسیاری از کسانی نیز که ادعای نوشتن داستان پست مدرن دارند بسیار موفقتر است.
مترجم کتاب «عاشقانههای سرزمین بلوط» گفت: بجز هادی خورشاهیان من باید از آنیما احتیاط یاد کنم که او هم در فضاهای پسامدرن بسیار درخشان مینویسد اما نمیدانم چرا کسی از او نام نمیبرد؟ البته هادی خورشاهیان تمرکزش ه روی داستان کوتاه پسامدرن است و این کاری است که کمتر در جریانهای ادبی ایران انجام شده. داستانهای منتشر شده بسیاری وجود دارند که چون راوی وارد خود داستان شده نویسندگان ادعا کردهاند که اثرشان پست مدرن است. داستان پست مدرن یا ضد داستان مولفههای دیگری هم دارد که هادی خورشاهیان از پس آن برآمده است. من فکر میکنم باید هادی خورشاهیان این شیوه را جدیتر بگیرد وقتی در این شیوه موفق است چرا آن را ادامه ندهد؟ البته هادی خورشاهیان میتواند از این بی اصولی به اصول تازهای مختص به خودش برسد.
نویسنده حرفهای باید در مترو هم داستان بنویسد
نویسنده مجموعه داستان «سمیرا نرفته است» نیز در این نشست گفت: من اصلا اعتقادی ندارم که شعر یا داستان از جایی میآیند. آنها در ذهن ما قرار دارند. همچنی اعتقاد دارم که نویسنده حرفهای نویسندهای است که بتواند در هر ساعت از شبانهروز و در هر جایی بنویسد. اگر نویسندهای نتواند در مترو داستان بنویسد، حرفهای نیست. البته در مترو نمیتوان کتاب خواند اما میتوان در آنجا داستان نوشت.
وی افزود: خود من در هر شرایطی باید بنویسم. یکی از مشکلات من این است که وقتی داستانی در ذهنم شکل میگیرد باید حتما در هر جایی که هستم آن را روی کاغذ بیاورم. به همین دلیل است که کار زیاد تولید میکنم و کتابهای منتشر شده من دارد به عدد ۱۰۰ نزدیک میشود. شاید من ۱۰ داستان از این مجموعه را در یک روز نوشتم. وسط داستانی که دارم مینویسم سوژه تاپتر و عالیتری به ذهنم میرسد که آن را سریع تمام میکنم و به سراغ آن سوژه میروم. در رمانها نیز همینگونه هستم و مثلا در رمان پست مدرنم مخاطب در هر صفحه با روایتهای عجیب و غریب زیادی مواجه میشود.
خورشاهیان ادامه داد: من تاکنون با استعدادم مینوشتم اما از این به بعد میخواهم قول بدهم که وسواس را هم به استعداد اضافه کنم. درباره گریز از ساختارها و چارچوبها هم باید به شما بگویم که در جوامع خفقان مثل جامعه فرانسه به ناگاه کلی نحله ادبی و ژانر در میآید و دلیل این امر این نیست که فرانسه مهد آزادی است. اتفاقا جامعه فرانسه جامعه خفقان است و همین روزها هم با جریان جلیقه زردها یک شکل آن ثابت شد. انقلاب می ۱۹۶۸ این روند را نشان میدهد، یعنی یکسال قبل از آن دولت فرانسه ۱۵۰ الجزایری را کنار رود سن میکشد و در رودخانه میاندازد. این در جامعه فرانسهای رخ داد که میشل فوکو و ژان پل سارترها را دارد.
اگر یک مولفی مثل هادی خورشاهیان پیدا شد که در داستانها و شعرهایش هیچ قید و بندی را در نظر نگرفت مطمئن باشید در زندگی اجتماعی و فردیاش به بسیاری از این قید و بندها تن داده است حالا میخواهد در جای دیگر خود را خالی کرده و به چارچوبها پشت کند
این نویسنده دلایل خود برای شکستن چارچوبها توسط نویسندگان را نیز به این شرح بیان کرد: هنرمند به هر طریقی میخواهد از این چارچوبها بیرون بزند. اگر یک مولفی مثل هادی خورشاهیان پیدا شد که در داستانها و شعرهایش هیچ قید و بندی را در نظر نگرفت مطمئن باشید در زندگی اجتماعی و فردیاش به بسیاری از این قید و بندها تن داده است حالا میخواهد در جای دیگر خود را خالی کرده و به چارچوبها پشت کند. من از اجتماع و چارچوبهای خانوادگی نمیتوانم فرار کنم و از جای دیگری دارم فرار میکنم و این واقعیت زندگی ادبی من است.
درباره جنگ ظفار
«جنگ ظفار» عنوان داستانی از مجموعه «سمیرا نرفته است» است. بخشی از این نشست نیز به بحث درباره این داستان و همچنین چرایی نگارش آن که اشاره به شورش ظفار در کشور عمان دارد، داشت.
خورشاهیان درباره این داستان خود گفت: جنگ ظفار نزدیک به ۱۳ سال از ۱۹۶۲ تا ۱۹۷۵ در کشور پادشاهی عمان طول کشید. در این شورش مارکسیستها بر علیه نظام پادشهای عمان قیام کرده بودند. این شورش به ما ایرانیان اصلا ربطی نداشت اما چون ایران تعهداتی در منطقه داشت، محمدرضا پهلوی نیروهایی همه زبده را به این جنگ گسیل کرد که چون برای پیش از انقلاب بود ما هیچ چیز از آنها نمیدانیم.
وی افزود: در این جنگ گویا ۲۴ سرباز انگلیسی، ۱۸۷ سرباز عمانی و ۷۲۰ سرباز ایرانی کشته شدند. ما پنج برابر خود عمانیها در این جنگ کشته دادیم، اما چون برای پیش از انقلاب بود پس از انقلاب به آن نپرداختیم. من فقط ادای دین کردم به این سربازها. این سربازها سرسپرده و مزدور شاه نبودند، بلکه سرباز وطن بودند. دلیلی که ما نیرو به این جنگ فرستادیم برای جلوگیری از گسترش کمونیسم در این کشور عنوان شد.
فریاد شیری درباره «داستان جنگ ظفار» اشاره کرد: هادی خورشاهیان در برخی داستانهایش مانند همین داستان که میخواهد به نکتهای ادای دین کند یا چیزی را دخیل در داستان کند، اتفاقا خوب عمل نکرده و داستان بلاتکلیف میماند. یعنی وقتی دغدغه پرداختن به چیزی دارد، نمیتواند از آن داستان خوبی دربیاورد.
وی افزود: وقتی دغدغه جنگ ظفار را داری میتوانی برشی از روایت آن را تبدیل به داستانی کنی. در آخر این داستان نویسنده از قول پیرزن مینویسد که «مگر تو توی جنگ ظفار کشته نشدی؟» شخصیت پیرزن در اینجا میتواند هر جنگ دیگری را مثال بزند. یعنی اگر پیرزن میگفت که مگر تو توی کربلای پنج شهید نشدی، تفاوتی ایجاد نمیکرد. واقع بین باشیم که ادای دین میتوانست یک مقاله درباره آن جنگ باشد یا نوشتن غزلی درباره این رویداد. اتفاقا در داستانهایی که هادی خورشاهیان دغدغهای پرداختن به رویدادی را نداشته بهتر عمل کرده است.
ابراهیمپور نیز درباره این داستان اشاره کرد: در واقع اگر اسمی از جنگ ظفار در داستان میآید باید کارکردی در نظام علی و معلولی خود داستان از آن گرفته شود. چخوف اعتقاد داشت: «هرآنچه نامربوط به داستان است بزدایید. اگر در فصل اول گفتهاید تفنگی بر دیوار آویخته است، در فصل دوم یا سوم تفنگ قطعاً باید شلیک کرده باشد. اگر بنا نبوده شلیک کند پس بر دیوار هم آویخته نبوده.» این یک قاعده دراماتیک است.
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