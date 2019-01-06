به گزارش خبرنگار مهر، جواد زنجانی ظهر یکشنبه در بازدید از مزارع کشاورزی شهرستان اردبیل تصریح کرد: تا بدین لحظه ۱۰ چاه غیرمجاز کشاورزی در اردبیل باقیمانده که با تداوم حمایت‌ دستنگاه‌های قضایی و انتظامی استان تا پایان سال جاری مسدود خواهند شد.

وی با قدردانی از اقدامات انجام پذیرفته در مسدودسازی چاه‌های غیرمجاز، افزود: همکاری‌ سازمان‌های امور آب و دستگاه‌ انتظامی شایسته تقدیر بوده و با تداوم چنین عملکردی در حفاظت از منابع آبی به شکل مطلوبی عمل خواهد شد.

فرماندار اردبیل بر ضرورت فرهنگسازی استفاده بهینه از آب در تمامی بخش‌های خانگی، صنعتی و کشاورزی تاکید کرد و یادآور شد: با رویکرد نظارتی مناسبی که در شهرستان اردبیل مشاهده می‌شود، به زودی این منطقه از معدود شهرهای کشور خواهد شد که تمام چاه‌های غیرمجاز آن مسدود گردیده است.

زنجانی به نصب کنتورهای هوشمند آبی نیز اشاره کرد و ادامه داد: تا بدین لحظه ۵۲۳ کنتور هوشمند در چاه‌های کشاورزی اردبیل نصب شده که ۱۳ مورد آن در بخش صنعت نصب گردیده است.

وی اضافه کرد: افزایش همکاری کشاورزان زحمت‌کش اردبیلی در بهره‌مندی از چاه‌های آب قانونی و نصب کنتور هوشمند ضروری بوده و با تعامل مناسب در مدیریت آب بخش کشاورزی به مشکلی برنخواهیم خورد.