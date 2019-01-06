معضل "بام فروشی" در شمال شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوه حاج علی اکبری در جلسه ستاد بازآفرینی شهردار منطقه چهار با اشاره به وضعیت ویژه شمال شرق تهران در مقایسه با سایر مناطق شهری گفت: منطقه ۴ منطقه ویژه‌ای است و علیرغم قرار گرفتن این منطقه در جمع مناطق برخوردار و پهنه الف اما وجود بافت های فرسوده محلاتی چون گلشن(خاک سفید)، شمیران نو و جوادیه شرایط ناکارآمدی را برای این منطقه ایجاد کرده است.

وی افزود: یکی از مسایل مهم و کلیدی شهر تهران در بحث بافت های فرسوده وجود دو مسئله به رسمیت شناختن مشکل و دومی به رسمیت شناختن سکونت است که متاسفانه ما هر دو را در منطقه ۴ داریم.

حاج علی اکبری افزود: با وجود همه مشکلات، میزان بافت فرسوده در منطقه ۴ صفر است، اما حدودا ۸۰ درصد از بافت‌های فرسوده در این منطقه دیده شده است.

وی با ابراز امیدواری از رفع مشکل چندین ساله منطقه ۴ در بافت‌های فرسوده تاکید کرد: با توجه به زمان‌بر بودن این طرح در شهر تهران پایلوت سازی باید در منطقه ۴ به عنوان اولویت اول این طرح صورت گیرد و در صورت نیاز به صورت مستقل در کمیسیون ماده پنج مطرح شود.

حاج علی اکبری گفت: شهرداری تهران مسئله ناکارآمدی در بافت‌های شهری را یک مسئله نخست اقتصادی می‌داند که پیامدهای اجتماعی را در پی داشته است. به خاطر همین رویکرد و راه حل‌هایی که در حال حاضر وجود دارد باید کالبدی باشند تا اقتصادی و اجتماعی.

مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران افزود: هم اکنون یک راهکار کوتاه مدت باید به کارگرفته شود و آن استفاده از ظرفیت افزایش ۱۵ درصدی مساحت بافت‌های فرسوده شهر است.

وی با بیان اینکه بیشتر بافت‌های فرسوده شهر تهران همانند یک کمربند در شمال تهران قرار دارد، افزود: بیشترین بافت‌های فرسوده تهران همانند یک کمربند در شمال شرق قرار دارند که از منطقه ۴ شروع و در منطقه ۵ ختم می شود که به آن ها لکه های غیر رسمی گفته می شود.

وی تصریح کرد: شهرداری تهران به ویژه سازمان نوسازی سه رویکرد را در محله‌های ناکارآمد در اولویت دارد که در برنامه ۵ ساله سوم شهر تهران با عنوان سند ملی بازآفرینی مطرح شده است.

حاج علی اکبری گفت: تهران ۱۹۶ محله دارد که مشکلات مختلف دارند که طبق ماده ۵۹ برنامه ششم توسعه سالی ۱۰ محله باید در جریان بازآفرینی قرار گیرند.

وی تصریح کرد: امسال ۱۸ محله در اولویت نخست قرار گرفته‌اند که در مناطق ۹ تا ۲۰ قرار دارند و سال آینده ۳ محله گروه دوم از منطقه ۴ در کنار ۱۷ محله دیگر به عنوان اولویت نخست اجرایی می‌شود.

وی افزود: ما در نوسازی بافت‌های فرسوده به دنبال برقراری توازن در محلات هستیم و اعتقاد داریم صرفا نباید به نوسازی مسکن توجه کرد، بلکه باید به سایر خدمات نیز توجه کرد.

مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: مقیاس توسعه باید محله محوری باشد و اقدامات باید به ارتقاء کیفی زندگی در محلات منجر شده و به افزایش سرمایه‌های اجتماعی و حفظ هویت محلات کمک کند.

وی با اشاره به موضوع مسکن امید به عنوان سومین و مهم‌ترین موضوع شهرداری تهران افزود: مسکن امید نیز سومین برنامه‌ای است که از سال آتی اجرا می‌شود.

حاج علی اکبری گفت: این پروژه به نحوی است که پروژه‌های مسکونی با مشارکت توسعه گران در نقاط فرسوده تعریف و ساخته شود و شهرداری سهم خود را از فروش آن‌ها به نوسازی محله‌های مجاور اختصاص دهد.

بنابر اعلام روابط عمومی شهرداری منطقه چهار، وی در پایان خاطر نشان کرد: سازمان نوسازی شهر تهران آماده مشارکت با شهرداری‌ها جهت نوسازی بافت های فرسوده است.

در ادامه این نشست سید علیرضا حسینی - شهردار منطقه چهار گفت: شش هکتار بافت فرسوده و یکهزار بافت ناپایدار در منطقه ۴ وجود دارد که به دلیل قرار گرفتن در شمال خیابان انقلاب راهکار مشخصی در خصوص نوسازی آنها وجود ندارد.

وی افزود: ۹۳ درصد از پلاک‌های قرار گرفته در منطقه چهار زیر ۱۰۰ متر قرار دارد و صدور مجوز برای آنها ممکن نیست.

حسینی خاطرنشان کرد: معضلاتی چون بام فروشی امروزه در بافت‌های فرسوده و ناپایدار منطقه به وجود آمده که مشکلات شهری را دوچندان می‌کند.