آرش لهونی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بلافاصله بعد از وقوع زلزله ۵.۹ ریشتری ساعت ۱۷:۱۱ دقیقه آماده‌باش کامل به نیروهای عملیاتی جمعیت هلال احمر استان اعلام شد و سریعا ۶ تیم ارزیاب به منطقه اعلام شدند.

وی افزود: گزارشی که از تیم های ارزیاب حاضر در مناطق زلزله زده دریافت کردیم هم نشان می‌دهد که هیچ تلفات جانی در منطقه نداشتیم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: در حال حاضر ۱۰۰ تیم عملیاتی آماده را در جمعیت هلال احمر استان داریم که در صورت نیاز مناطق زلزله‌زده به امدادرسانی این تیم‌ها سریعا به منطقه اعزام می‌شوند.

لهونی ادامه داد: همچنین رییس سازمان هلال احمر نیز به استان‌های معین دستور داده است که در صورت نیاز استان کرمانشاه نیرو و امکانات خود را اعزام کنند، اما تا کنون ضرورت درخواست اعزام نیرو نبوده است.

وی با اشاره به پس لرزه‌هایی که بعد از زلزله ۵.۹ ریشتری رخ داده، از مردم خواست خونسردی خود را حفظ کنند و در صورت نیاز به کمک با شماره ۱۱۲ جمعیت هلال احمر تماس برقرار کنند.