نورالله ناظریان در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اضافه کرد : علاوه بر این مشکل ، کمبود امکانات و تجهیزات مورد نیاز، سبب کاهش استقبال از این کتابخانه شده است. تنها کتابخانه عمومی شهرستان ‪۱۱۸‬هزار نفری نوشهر در غرب استان مازندران ، دو هزار و ‪ ۸۵۰‬عضو دارد.

ناظریان اجرای طرح جامع فناوری اطلاعات در کتابخانه‌ها را برای به روز شدن منابع ضروری دانست و افزود: در زمان حاضر به‌روز نبودن منابع و کتابها و کمبود امکانات از مهمترین مشکلات فراروی کتابخانه‌های عمومی است.

وی اظهار داشت : کمبود امکانات از یک سو و توسعه ، تحول علم و دانش از سوی دیگر، اجرای طرحی جامع برای رفع چالش‌های موجود را ضروری می‌سازد.

مسوول کتابخانه مرکزی نوشهر گفت: سیستم ورود و دسترسی به اطلاعات در زمینه کتابشناسی در این کتابخانه تا پایان سال جاری به روز می‌شود.

