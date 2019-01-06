به گزارش خبرنگار مهر، امین امینیان عصر امروز یک شنبه جلسه کارگروه هماهنگی بازارچه دائمی محصولات روستایی و عشایری این شهرستان به ریاست فرماندار هشترود برگزار شد.

وی پرسش از چرایی و هدف از ایجاد بازاچه دائمی را با توجه به بحث‌های توجیهی مفصل صورت گرفته در این خصوص تکراری خواند و گفت: طبیعی است که اگر خواهان آینده‌ای متفاوت با امروز و توسعه یافته برای شهرستان هستیم باید از کلیات طرح بازارچه دفاع کنیم، در غیر اینصورت موضوعیت جلسه زیرسوال خواهد رفت.

وی با بیان اینکه تغییر در رفتار لازمه‌اش تغییر در نگاه‌هاست اظهار داشت: تغییر لازمه توسعه می‌باشد از این رو ما باید بدنبال ایفای نقش در رقم زدن آینده و تعیین سرنوشت خود باشیم نه آنکه نسبت به آینده بی‌تفاوت بوده و صرفا دنباله‌رو باشیم، باید در نظر داشته باشیم که به میزانی که نقش خود را در ساخت آینده افزایش دهیم به همان میزان می‌توانیم از مزایای تغییرات بوجود آمده بهره‌مند شویم.

فرماندار هشترود تغییر علاقمندی‌ مردم از مصرف محصولات صنعتی به محصولات ارگانیک را یک فرصت و امتیاز برای شهرستان هشترود دانست که بدلیل وجود محصولات زراعی، باغی و همچنین وجود فرآورده‌های دامی با کیفیت، این شهرستان می‌تواند به عنوان قطب تولید محصولات کشاورزی و دامی ارگانیک در منطقه و کشور باشد به این منظور ایجاد محلی برای عرضه دائمی محصولات روستائی و عشایری می‌تواند در این امر بسیار موثر باشد.

وی گفت: این محل علاوه بر عرضه محصولات کشاورزی و صنایع بومی شهرستان می‌تواند در زمینه ارائه خدمات رفاهی و تفریحی و گردشگری نیز به شهروندان هشترودی و همچنین توریست ها نقش بسزایی داشته باشد.

وی با پرسش از اینکه ما چه سهمی در گردشگری خواهیم داشت، افزود: لازم است برنامه‌ریزی صحیح در شناساندن ظرفیت‌ها داشته باشیم.

امینیان گفت: عملیات اجرایی بازارچه را فازبندی‌شده، گام به گام و زیر نظر مشاوران و کارشناسان اقتصادی، مالی و فنی پیش خواهیم برد. به همین منظور از شهرداری و شورای شهر می خواهیم تا در جلسه آینده مشاوران اقتصادی، فنی و مالی طرح را بمنظور توجیه‌پذیری اجرای طرح در محل بازار هفتگی و سایر مسائل دعوت کنند.

همچنین در این جلسه مقرر شد بخشداری‌ها که مسئول شناسایی و معرفی غرفه‌دارن هستند اطلاعات دقیق و ریز در مورد غرفه‌داران و محصولاتی که قرار است ارائه شود داده و به تبیین مسئله برندسازی محصولات به روستائیان بپردازند.