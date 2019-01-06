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۱۷ دی ۱۳۹۷، ۰:۳۰

دادستان مرکز لرستان تاکید کرد؛

دور باطل درمان معتادان/ لزوم استمرار مراقبت‌های بعد از ترک اعتیاد

دور باطل درمان معتادان/ لزوم استمرار مراقبت‌های بعد از ترک اعتیاد

خرم‌آباد- دادستان مرکز لرستان با اشاره به دور باطل درمان معتادان، بر لزوم استمرار مراقبت‌های بعد از ترک اعتیاد تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید رازانی شامگاه یکشنبه در شورای مبارزه با مواد مخدر لرستان در سخنانی با تاکید بر لزوم توجه به موضوع مراقبت بعد از خروج معتادان از مراکز ترک اعتیاد، اظهار داشت: برخی از معتادان مرتب دستگیر و نگهداری می شوند و باید فکر اساسی برای خروج از این چرخه داشته باشیم.

وی با اشاره به برگزاری جلسه با بهزیستی استان در رابطه با آئین نامه مراقبت بعد از خروج در این رابطه، گفت: در این راستا باید اقدامی انجام دهیم که از این دور باطل خارج شویم و کاری انجام دهیم که تعداد بازگشت ها در این رابطه کاهش پیدا کند.

دادستان مرکز لرستان، بیان داشت: اگر این اقدام را انجام دهیم می توانیم اعلام کنیم که در بخش زیادی از کار خود موفق بوده ایم.

رازانی با اشاره به اجرای طرح «کرامت» برای بهبود معتادان متجاهر از سوی سپاه استان عنوان کرد: این طرح، به خصوص در بخش صیانت آن بسیار طرح خوبی است چرا که در این حوزه بحث صیانت بسیار مهم است.

وی، تاکید کرد: باید با کارهای علمی و پژوهشی از بازگشت این افراد به سمت اعتیاد جلوگیری کنیم.

کد مطلب 4505891

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