دستور رئیس جمهور قاطع است و باید اجرا شود / بی تردید ادامه و اجرای این دستور از سوی رئیس جمهور حمایت می شود

قدرت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: از آنجا که دستور رئیس جمهور قاطع است ، باید اجرا شود .خوشبختانه هم اکنون عزم دولت بر ارتقای جایگاه و منزلت ایثارگران و جانبازان معطوف است .

وی افزود: البته دولت های پیشین نیز در این زمینه خدماتی را ارائه داده اند و نمی توان زحمت های آنها را نادیده گرفت .

مشاور وزیر ارشاد در امور ایثارگران ادامه داد : به هر روی ، اکنون رئیس جمهور و تیم دولت ایشان خود از ایثارگران هستند و بی شک دولتی که یکی از ویژگی هایش ایثارگری باشد ، توجهی جدی به مسئله جانبازان خواهد داشت .

رحمانی توضیح داد: در این میان ممکن است که برخی بد سلیقگی ها هم وجود داشته باشد که موضوع را در ذهن جانبازان برعکس نشان دهد.

مشاور وزیر ارشاد تاکید کرد: برای دستور اخیر رئیس جمهور پیرامون ممنوعیت کاهش درصد جانبازی، به یک دوره زمانی نیاز است.

رحمانی یادآور شد بی تردید ادامه و اجرای این دستور از سوی دکتر احمدی نژاد حمایت می شود.

وی در ارتباط با برخی سخنان مبنی بر اینکه تعداد جانبازان کاهش درصد جانبازی یافته زیاد نیست ، اظهار داشت : اگر این دوستان می گویند تعداد کسانی که دچار کسر درصد شده اند کم است ، ایرادی ندارد ، پس باید هرچه سریع تر به داد این افراد برسند و به علت کم بودن تعداد ؛ زمان کمتری هم نیاز خواهد بود .

مشاور وزیر ارشاد در امور ایثارگران متذکر شد: تعداد این افراد اعلام نمی شود. آمار کاهش درصدی ها باید به صراحت منتشر شود

رحمانی معتقدد است که مهمتر از این مسئله ، جلوگیری از ملتهب شدن فضای زندگی جانباز و تحت تاثیر قرار گرفتن است ؛ زیرا مهم ترین وظیفه ، بازگرداندن امنیت و آرامش به جانبازان و خانواده های ایشان است.

وی همچنین از توجه بنیاد شهید برای اجرای دستور رئیس جمهور خبر داد.