آمادگی فرودگاه های سوریه برای پذیرش پروازهای خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت حمل و نقل سوریه اعلام کرد که تمام اقدامات لازم را برای آماده سازی فرودگاه های این کشور با هدف میزبانی از پروازهای خارجی اتخاذ کرده است.

این اقدام سوریه بعد از آن صورت می گیرد که بعد از گذشت ۸ سال از جنگ در این کشور، کشورهای عربی با دیدن مقاومت نظام حاکم در برابر توطئه ها برای براندازی آن با عقب نشینی از مواضع قبلی خود راه را برای بازگشت به سوریه باز کرده اند.

بر اساس گزارش رسانه های سوری، پیش بینی می شود که پروازهای هوایی به مقصد سوریه طی مرحله آتی افزایش یافته و فرودگاه های این کشور بیش از پیش پر رفت و آمد شود.

پیشتر مسئولان سوری از تلاش برای احداث فرودگاه های جدید در این کشور و توسعه ناوگان هوایی سوریه خبر داده بودند.