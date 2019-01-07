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۱۷ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۲۵

۱۲۰ قالب شمش طلای قاچاق در آذربایجان غربی کشف شد

۱۲۰ قالب شمش طلای قاچاق در آذربایجان غربی کشف شد

ارومیه- مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی از کشف ۱۲۰ قالب شمش طلای قاچاق در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اقوامی در خصوص جزییات کشف این شمش طلا اظهارداشت: ماموران گمرک خوی در حین بازرسی و کنترل خودروهای خروجی به یک دستگاه خوردروی سواری تویوتا لندکروز مشکوک شده و آن را مورد بازرسی قرار دادند.

وی ادامه داد: مامورین گمرک در بازرسی خودروی تویوتا لندکروز از آن ۱۲۰ قالب شمش طلا به وزن ۳۵ کیلوگرم که به صورت کاملا ماهرانه‌ای در سپر جلو جاسازی شده بو کشف و ضبط کردند.

اقوامی بیان کرد: تعزیرات حکومتی، قاچاقچی طلا را علاوه بر ضبط طلاهای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت صد و چهل میلیارد و ۴۷۹ میلیون و ۵۶۵ هزار و ۱۶۱ ریال جزای نقدی محکوم کرد.

کد مطلب 4506094

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