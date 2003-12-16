اعضاي هيات اجرايي شهرستان تهران در انتخابات مجلس انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار سياسي مهر در اين جلسه كه با حضور اكثريت معتمدان تاييد شده هيات نظارت برگزار شد، فرماندار تهران از اينكه با عضويت تمام افرادي كه به هيات نظارت ارسال شده بود موافقت شده است ابراز خرسندي كرد و با تاكيد بر اينكه مبناي كار هيات اجرايي قانون است گفت: رد صلاحيت ها بايد مستند به قانون باشد.

فرماندار تهران در پايان اين جلسه در گفتگو با خبرنگار" مهر" اسامي اعضاي اصلي اين هيات را كه از ميان كانديداها انتخاب شده‌اند بدين شرح معرفي كرد :

اعضاي اصلي : عبدالحميد امامي، زهرا صدراعظم نوري، محمد هاشمي، نصرت الله جواهري پور ، نجفقلي حبيبي، محمد امين سازگارنژاد، حسين كمالي، محمد رضا آيت‌اللهي

اعضاي علي‌البدل : رضا امرالهي، پروانه مافي، غلامرضا صحرائيان، زهرا احمدي ‌پور ومرتضي لطفي

هاشمي اعلام كرد : اعضاي هيات اجرايي بعد از پايان ثبت‌ نام و به محض دريافت پاسخ ‌هاي ارگانهاي چهارگانه در ارتباط با اطلاعات مربوط براي بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي، رسما كار خود را آغاز مي كنند .



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