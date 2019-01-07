انتشار اخباری درباره احتمال کودتا در گابن

به گزارش خبرگزاری مهر، اسپوتنیک در خبری فوری اعلام کرد: افسران ارتش گابن با اشغال رادیو ملی این کشور مانع پخش سخنرانی رئیس جمهور گابن به مناسبت سال جدید شده اند که بیشتر رنگ و بوی تلاش برای کودتای نظامی به خود گرفته است.

رهبر جنبش ملی نیروهای دفاع و امنیت گابن با خواندن بیانیه افسران ارتش این کشور تاکید کرد: سخنرانی علی بونگو رئیس جمهور گابن به مناسبت سال جدید شک و تردیدها را در خصوص توانمندی وی برای اجرای مسئولیتهایش افزایش داده است.

افسران ارتش گابن در این بیانیه تاکید کردند: بخش زیادی از ارتش نسبت به غیبت طولانی مدت علی بونگو در کشور ناراضی هستند.

صدای شلیک گلوله در مناطق مختلف پایتخت این کشور به گوش می رسد. افسران گابنی هم چنین از تشکیل شورای ملی اصلاحات در این کشور خبر دادند.

گفته می شود که رئیس جمهور گابن برای پیگیری روند درمانی خود در مراکش به سر می برد.

پیش از این سفر رئیس جمهور گابن به عربستان در خلال اجلاس داووس صحرا حاشیه ساز شده بود.

گابُن کشوری است واقع در غرب آفریقای مرکزی، که در کنار خلیج گینه و در سواحل شرقی اقیانوس اطلس قرار گرفته‌است و با کشورهای جمهوری کنگو، کامرون و گینه استوایی همسایه است. شهر «لیبرویل» پایتخت گابن است و از دیگر مراکز پرجمعیت آن می‌توان به بندر «جنتیل» و «فرانسویل» اشاره کرد.