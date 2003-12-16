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۲۵ آذر ۱۳۸۲، ۱۷:۱۹

حميدرضا حاج بابايي در نامه اي به رييس جمهور

به وضع نابسامان دانشگاه علوم پزشكي همدان رسيدگي كنيد

به وضع نابسامان دانشگاه علوم پزشكي همدان رسيدگي كنيد

حميدرضا حاج بابايي نماينده همدان در نامه اي به سيدمحمد خاتمي رييس جمهور خواستار رسيدگي به وضع نابسامان دانشگاه علوم پزشكي همدان شد.

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، حميدرضا حاج بابايي در اين نامه، با بيان اينكه دانشگاه علوم پزشكي همدان ماهها است كه محل نارضايتي كارمندان زحمتكش اين دانشگاه شده آورده است : وجود اراده اي مبني بر نارضايتي عمومي آنهم در موقعيت حساس كنوني، شرايط را بسيار سخت نموده است كه طومار صدها نفر از پرسنل اين دانشگاه و تجمع  پي در پي داخل اين دانشگاه حاكي از اين مطلب است.
حاج بابايي در نامه خود تاكيد كرده است: چنانچه اين موضوع در سريعترين وقت حل نشود مسئوليت عواقب آن به عهده مسوولان ذيربط در استان خواهد بود.
وي در ادامه به تذكر و سوال خود از وزيرعلوم  اشاره و از رييس جمهور خواسته است اين موضوع را پيگيري نمايد.

 

کد مطلب 45062

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