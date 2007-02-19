راه اندازی به موقع نیروگاه بوشهر برای توسعه اقتصاد ایران ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، "سیمون دراگولسکی" امروز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری نووستی روسیه اعلام نمود که تغییر در مهلت بهره برداری از نیروگاه اتمی بوشهر، بعلت نبود حجم کافی انرژی برق در این کشور(ایران) می تواند در آینده ای نزدیک منجر به بروز مشکلاتی جدی در توسعه اقتصادی ایران شود.

دراگولسکی خاطر نشان نمود: "مشکل برق رسانی ایران اکنون مشکلی حاد می باشد. تنها چیزی که می تواند مصرف انرژی در آینده ای نزدیک را تامین کند، نیروگاه اتمی بوشهر است".

درعین حال وی مدعی شد که علت مشکلات آتی در این زمینه، می تواند موضع نامشخص ایران در رابطه با تامین مالی احداث نیروگاه بوشهر باشد.

این کارشناس خاطر نشان نمود که روسیه و ایران "باید هرچه سریعتر تدابیری را برای پرداخت بدهی ها و حل تمامی مسائل مالی در آینده اتخاذ کنند".

در همین رابطه امروز اعلام شد که نمایندگانی از ایران قرار است عازم روسیه شده و موضوع بوشهر را مورد گفتگو قرار دهند.

همچنین در همین رابطه نمایندگانی از روسیه نیز در حال حاضر در تهران به سر می برند.