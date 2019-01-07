به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین درحرکتی ابتکاری امروز دوشنبه در یکی از واحدهای صنعتی استان قزوین برگزار شد تا مدیران دستگاههای اجرایی ضمن آشنایی بیشتر با توانمندی این واحد از نزدیک بتوانند مشکلات آن را بررسی کرده و در محل برای آن تصمیم بگیرند و همکاری لازم را انجام دهند.

در این جلسه مدیرعامل یکی از شرکت های دانش بنیان گزارشی از تولید مته های بزرگ حفاری توسط کارشناسان کشور ارائه کرد که تحسین هر ایرانی را بر می انگیخت.

تولید دستگاههای بزرگ حفاری به طول ۱۲۵ متر و عرض ۹ متر با هشت میلیون یورو سرمایه گذاری که برای اولین بار در کشور مراحل طراحی، تولید، مونتاژ و کاربری آن بومی سازی شده و با نصف قیمت مشابه خارجی به مرحله تولید رسیده، افتخاری بزرگ برای کشور محسوب می شود.

این شرکت دانش بنیان که فضای بسیار بزرگی برای نصب تجهیزات نیاز دارد برای صرفه جویی در هزینه های احداث سوله در یک حرکت ابتکاری که در راستای اقتصاد مقاومتی است با توافق یکی از واحدهای بزرگ تولید ورق گالوانیزه، تجهیزات خود را در یکی از سوله ها نصب کرده و هزینه ساخت را در تولید بکار برده و بسرعت توانسته به مرحله طراحی و ساخت برسد و کار ارزشمندی را محقق کند.

سیستم اداری باید همراه تولید باشد/ برخی مدیران مانع بزرگ تولید هستند

عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین در این جلسه ضمن ابراز خرسندی از تولید دستگاههای بزرگ حفاری در استان قزوین اظهارداشت: موحب امیدواری است که یک واحد اینگونه توانسته محصولی را تولید کند که در منطقه بی نظیر است و این افتخار می تواند برای استان ما موجب رونق تولید و اقتصاد شود.

وی بیان کرد: اگر دولت مانع نباشد خود تولیدکننده می تواند کارش را انجام دهد و به جرات میگویم سیستم اداری با اقتصاد مقاومتی هماهنگ نیست و تولید کننده را بی انگیزه و پشیمان می کند.

استاندار یادآورشد: چرا باید دادن یک مجوز به شرکت دانش بنیانی که امروز برای کشور افتخار آفریده و می تواند به اشتغال و اقتصاد ما کمک کند علیرغم دستورالعمل قانونی بیش از شش ماه طول بکشد و همچنان سرمایه گذار را معطل کنیم.

زاهدی با پذیرش مسئولیت تسریع در کار شرکت های دانش بنیان گفت: هر گونه محدودیتی که اداره صنعت در اعطای مجوز به این شرکت دانش بنیان دارد مسئولیتش را می پذیرم و دستور اکید می دهم بسرعت این موضوع حل شده و پروانه آن صادر شود.

وی اضافه کرد: این واحد باید مجوز «تولید بدون کارخانه» دریافت کند و بسرعت در یک هفته زمینه لازم مهیا شود تا کار متوقف نشود.

استاندار قزوین یادآورشد: لابلای کاغذ بازی گیر کرده ایم و تولیدکننده دچار رخوت و بی انگیزگی شده و معلوم نیست چرا برداشت ما از دستورالعملها انجام نشدن کار است.

وی بیان کرد: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید تصمیماتش لازم الاجرا باشد و امروز تاکید جدی داریم مشکلات تامین برق و پروانه تولید برای شرکت دانش بنیان تولیدکننده دستگاه های بزرگ حفاری حل شود.

زاهدی تصریح کرد: مدیران راه و شهرسازی و آب منطقه ای در قالب یک تیم ضمن بازدید از این واحد دانش بنیان با ظرفیت های آن آشنا شوند و سفارش کار استفاده از دستگاه حفاری را در دستور کار خود در اجرای طرح های عمرانی قرار دهند.

در این جلسه صائب مدیر پروژه ساخت و مونتاژ دستگاه های حفار مکانیزه با اشاره به بکارگیری و جذب نیروهای بومی و متخصص در راهبری و نگهداری این گونه ماشین ها بیان کرد: از مزایای ساخت و مونتاژ دستگاه TBM در کشور می توان به کاهش چشمگیر بهای تمام شده این محصول نسبت به نمونه های مشابه خارجی، تسهیل در ارائه خدمات پشتیبانی و سفارشی سازی دستگاه با توجه به نوع پروژه هاست.