توزیع سراسری و گسترده گازوئیل یورو ۴ در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سیدمحمدرضا موسوی‌خواه با اعلام اینکه به‌زودی استان‌های کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان، بوشهر، سمنان و فارس به‌طور کامل از گازوئیل یورو ۴ بهره‌مند خواهند شد، گفت: این شرکت به سرعت در حال افزایش توزیع گازوئیل یورو ۴ در کشور است. تعهد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تا پایان سال توزیع روزانه ۲۸ میلیون لیتر گازوئیل یورو ۴ است.

وی با بیان اینکه هم اکنون به صورت مستمر گازوئیل یورو ۴ در کشور توزیع می‌شود، تصریح کرد: با برنامه‌ریزی انجام شده تا دهه فجر امسال توزیع گازوئیل یورو ۴ به روزانه ۲۸ میلیون لیتر خواهد رسید که فراتر از تعهد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در این زمینه خواهد بود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی افزود: مطابق برنامه‌ریزی و هماهنگی انجام شده با شرکت ملی پالایش و پخش، با افزایش تولید این فرآورده ارزشمند در پالایشگاه‌ها، حجم توزیع آن به روزانه ۴۰ میلیون لیتر ارتقا خواهد یافت که به این ترتیب بیش از ۸۰ درصد مصرف کل گازوئیل بخش حمل‌ونقل کشور، زیر پوشش این فرآورده قرار خواهد گرفت.

موسوی‌خواه با اشاره به اینکه هم اکنون گازوئیل یورو ۴ در ۱۶۶ جایگاه هشت کلانشهر و همچنین ۱۶۳ جایگاه در مسیرهای مواصلاتی توزیع می‌شود، گفت: رانندگان می‌توانند از طریق دانلود اپلیکیشن پمپ بنزین‌یاب، تازه‌ترین اطلاعات مربوط به برنامه توزیع گازوئیل یورو ۴ را که به‌طور منظم روزآمد می‌شود، دریافت کنند.

وی تصریح کرد: هدف بزرگ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی توزیع ۱۰۰ درصدی گازوئیل یورو ۴ در بخش حمل‌ونقل سراسر کشور است که امید داریم با برنامه‌های توسعه‌ای در حال انجام، این موضوع مهم در کمترین زمان ممکن عملیاتی شود.