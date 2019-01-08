ساعت هوشمندی که فشار خون را اندازه می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ژاپنی «اومرون» (Omron) از نخستین ساعت مچی هوشمند رونمایی کرده که قادر به اندازه گیری فشار خون است.

این گجت در نمایشگاه محصولات مصرفی الکترونیکی رونمایی شده و Heart Guide نام دارد. ساعت هوشمند مذکور ضربان قلب و کیفیت خواب کاربر را طی شبانه روز رصد می کند. همچنین می تواند فشار خون افراد را در زمان بیداری فرد اندازه گیری کند.

به هرحال ساعت مذکور اطلاعات به دست آورده را به یک اپلیکیشن همراه در موبایل کاربر ارسال می کند و فرد می تواند فشار خون، ضربان قلب و نحوه خواب خود را بررسی کند.