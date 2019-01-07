به گزارش خبرنگار مهر، محمد دستورانی ظهر دوشنبه در نشست مهارت افزایی توانمندسازی ویژه فرهنگیان استان سمنان به میزبانی اداره کل آموزش‌وپرورش، ضمن بیان اینکه امروز باید به دانش آموزان کمک کنیم تا با نور ایمان به خدا در دل‌هایشان، مسیر حق و حقیقت را در چارچوب عشق به خدای متعال بیابند، تأکید کرد: ساده‌سازی قوانین دینی در این راه ضرورت دارد.

وی سه ویژگی ایمان به خدا، عشق به انقلاب و امید به آینده را تضمین‌کننده تربیت نسلی متدین و انقلابی در بدنه آموزش‌وپرورش امروز دانست و ابراز کرد: در این راه نقش معلمان و فرهنگیان در کنار خانواده‌ها، مهم است.

دبیر شورای آموزش‌وپرورش استان سمنان، بابیان اینکه «طرح امیدان» یکی از برنامه‌های آموزش‌وپرورش در راستای ترویج و اشاعه امید در دل‌های نوجوانان است، ابراز کرد: این طرح در راستای آشنایی با دستاوردهای انقلاب اسلامی نسبت به تقویت شور عشق به انقلاب و ولایت‌فقیه می‌کوشد.

دستورانی رسیدن به قله‌های انسانیت در بین نونهالان و نوجوانان را در سایه امید به آینده و زندگی در سایه تعالیم دینی و اسلامی میسر دانست و ادامه داد: رویکرد گروه‌های تکفیری، وهابی و داعشی دقیقاً نقطه برعکس تعالیم انقلابی یعنی به سرقت بردن اندیشه‌های دینی نسل جوان امروز است و طرح امیدان به دانش آموزان کمک می‌کند که در سایه اجرای برنامه‌های مدون، آگاهی و آمادگی در برابر توطئه‌های دشمنان نظام را نیز داشته باشند.

وی در آستانه سالگرد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و در توصیه‌ای به معلمان و فرهنگیان استان سمنان تأکید کرد: باید در بین نوجوانان، جوانان و فرهنگیان خط انقلابی و ولایی بودن را تقویت کنیم.