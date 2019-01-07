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۱۷ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۳۹

سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای هشترود:

راه ارتباطی ۷۰ روستای شهرستان هشترود مسدود شد

راه ارتباطی ۷۰ روستای شهرستان هشترود مسدود شد

هشترود- سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای هشترود گفت: راه ارتباطی ۷۰ روستای شهرستان هشترود به جهت کولاک شدید مسدود شد.

اکبر فرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : راه ارتباطی ۷۰ راه روستائی شهرستان هشترود بر اثر کولاک شدید در منطقه مسدود شد.

وی اظهار داشت : راهداران‌ تلاشگر هشترود در تلاش هستند سریعا راه های مسدود شده را در صورت فروکش نمودن کولاک بازگشایی کنند.

فرمانی از نجات رانندگان گرفتار شده در کولاک حوزه استحفاظی شهرستان هشترود نیز خبر داد.

فرمانی اظهار داشت: راهداران تلاشگر رانندگان گرفتار شده در مسیر ایلی یولی - هشترود و سه راهی روستای آغچه کندی و یله درق و حسن کندی و افشارجیق و اغبلاغ و مسیرهای اصلی و فرعی را نجات دادند.

کد مطلب 4506642

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