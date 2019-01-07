اعلام آمادگی برای همکاری های مشترک دریایی و بندری ایران واسترالیا

به گزارش خبرگزاری مهر، ایان بیگز ضمن بازدید از بخش‌های مختلف بزرگترین بندر تجاری ایران، در نشستی مشترک با مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان به بحث و تبادل‌نظر در خصوص وضعیت تعاملات بین المللی بین ایران و استرالیا پرداخت و از نزدیک با ظرفیت‌های موجود در بندر شهید رجایی آشنا شد.

اله مراد عفیفی پور مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در این نشست گزارشی مبسوط از ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و همچنین آخرین دستاوردهای عملیاتی بندر شهید رجایی را به این مقام دیپلماتیک استرالیایی ارائه و در زمینه سؤالات و مباحث مطرح شده، توضیح داد.

وی با بیان اینکه ارتباط با ۸۰ بندر بین المللی دنیا در کارنامه بندر شهید رجایی قرار دارد، گفت: هم اکنون فاز ۳ توسعه پایانه کانتینری این بندر در حال اجراست که ظرفیت بزرگترین بندر تجاری ایران را تا سه سال آینده، به هشت میلیون TEU افزایش می دهد.

عفیفی پور تصریح کرد: با اتمام این طرح، امکان پهلوگیری کشتی هایی با ظرفیت بیش از ۱۸هزار TEU و آبخور ۱۴.۵ متر فراهم می شود.

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از الحاق دوهزار و ۷۰۰ هکتار اراضی جدید به منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی برای ایجاد شهر لجستیکی و همچنین فعالیت دو پایانه ریلی کانتینری با ظرفیت مجموع ۷۰۰هزار TEU سخن به میان آورد و افزود: این بندر که دارای ظرفیت تخلیه و بارگیری سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون تن انواع کالای نفتی و غیرنفتی است، یکی از اصلی ترین بنادر صادراتی مواد معدنی در منطقه محسوب می شود و جابجایی ۲۰ میلیون تن مواد معدنی در سال از جمله دستاوردهای آن بوده است.

وی با تشریح ظرفیت ها و توانمندی های این بندر برای پذیرش کالاهای سردخانه ای گفت: با سرمایه گذاری بخش خصوصی و ایجاد انبار سردخانه، در این رابطه محدودیتی نداریم و هم اکنون امکان نگهداری محموله های دارای شرایط دمایی بالا و زیر صفر در سردخانه و همچنین نگهداری کانتینر یخچالی با ظرفیت درجای یکهزار TEU در این بندر وجود دارد.

سفیر استرالیا در ایران نیز طی سخنانی هدف از سفر به هرمزگان را بازدید از ظرفیت های تجاری، صنایع دریایی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی این استان اعلام کرد و اظهار داشت: این منطقه از ایران از ظرفیت های بسیاری برای همکاری های مشترک میان ایران و استرالیا برخوردار است و می تواند در تسهیل روابط تجاری میان دو کشور موثر باشد.

وی از آمادگی کشورش برای همکاری و سرمایه گذاری مشترک در حوزه های دریایی و بندری استان هرمزگان خبر داد.

گفتنی است، امکان سنجی ایجاد یک بندر منطقه ای تخصصی در این استان برای بازرگانی صنایع غذایی به ویژه فرآورده های گوشتی از جمله مباحث مطرح شده در این نشست مشترک بود.

پس از این نشست، سفیر استرالیا با همراهی مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از یک انبار سردخانه متعلق به بخش خصوصی و همچنین پایانه شماره ۲ کانتینری بندر شهید رجایی که دارای پیشرفته ترین و مدرن ترین امکانات و تجهیزات تخلیه و بارگیری محموله های کانتینری است، دیدن کرد.

شایان ذکر است، معاون برنامه ریزی و مدیران بین الملل و ارتباطات سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران سفیر استرالیا را در این بازدید، همراهی می کردند.