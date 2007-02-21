محرومیت ؛ سهم ساکنان قشم از جزیره

به گزارش خبرنگار مهر ، از همان زمان ورود به جزیره قشم به وضوح می توان محرومیت را در قشم احساس کرد مردمی که در سرزمینی رویایی و زیبا زندگی می کنند اما از بسیاری از امکانات محروم هستند.

جزیره ای که به لحاظ موقعیت زیبا و محصر به فرد خود و مناطق گردشگری بسیار همه ساله گردشگران بسیاری را در خود جای می دهد با این وجود این امر نیز دلیلی نشد تا اقدام جدی برای آبادانی و پیشرفت آن صورت گیرد.

از فرودگاه تا مرکز شهر در حدود 50 کیلیومتر فاصله دارد ، مسیری که در زمان احداث این فرودگاه ، تاکید شده بود در مدت زمان کوتاهی آباد می شود اما با وجود گذشت سالها ، هنوز هم تا چشم کار می کند بیابان است و بس.

موقعیت تجاری منطقه باعث شده تا در فصولی از سال که وضعیت آب و هوایی مساعد تر است اقشار بسیاری از نقاط مختلف کشور به جهت گردش و تجارت سفری به این مکان داشته باشند اما موقعیت مناسب تجاری نیز نتوانسته در رفع محرومیت مردمی بومی این منطقه تاثیر گذار باشد.

اغلب مراکز تجاری این جزیره در دست افراد غیر بومی است و این امر باعث شده تا درصد بالایی از مردم بومی منطقه فاقد شغل مناسب باشند. شغل اغلب مردم بومی این منطقه صیادی است که محدودیت هایی که شیلات برای صیادان در نظر گرفته باعث شده تا اغلب صیادان با درآمدهای اندک در تامین معیشت خود با مشکلات بسیاری مواجه باشند.

قشم به عنوان مکانی مناسب برای گردشگری و موقعیت تجاری محسوب می شود اما عدم استفاده از این موقعیت مطلوب ، باعث شده تا نتوان رشد و پیشرفتی را شاهد بود.

از سوی دیگر روستاههای قشم در وضعیت نامناسبی به سر می برند و اغلب آنها از حداقل امکانات نیز محرومند.

روستای "تنبان" یکی از همان مناطقی است که وقوع یک زلزله باعث شده محرومیت در آن دو چندان شود. بیش از یکسال از وقوع زلزله در قشم می گذرد و روستای تنبان جزء روستاهایی بوده که بیشترین خسارت را متحمل شده است و این در حالی است که هنوز مردم این روستا به دلیل بی توجهی مسئولان ، مجبورند در چادر گذران زندگی کنند.

مسئولانی که فقط در ارتباط با ساخت واحد های مسکونی به روستاییان وعده داده اند اما تا کنون وعده ها و شعارهای آنان محقق نشده است.

عبدالغفار ، یکی از روستاییان که به همراه خانواده 6 نفره خود بیش از یک سال است که در چادر زندگی می کنند با انتقاد از بی توجهی مسئولان نسبت به حل مشکلات روستاههای محروم قشم ، می گوید: در حال حاضر هر 4 خانوار در یک چادر زندگی می کنند و این امر مشکلات بسیاری را برای مردم بوجود آورده است.

وی می گوید: هیچ امنیتی اینجا حاکم نیست و مسئولان نیز با وجود اینکه از وضعیت نا مناسب مردم این روستا مطلع هستند اما هیچ اقدامی برای سر و سامان گرفتن آن انجام نمی دهند.

گرچه محرومیت و فقر در جزیره و در میان مردم بومی آن موج می زند اما متاسفانه این مکان نیز از معضل اعتیاد در امان نبوده و به گفته مردم طی سالهای اخیر تعداد کثیری از ساکنان جزیره از جمله جوانان را ، نشانه گرفته است.

انتظار است با توجه به موقعیت ویژه قشم و با توجه به قرار گرفتن این جزیره در کنار آبهای نیلگون خلیج فارس ، مسئولان امر توجه خاصی به آن داشته باشند و در جهت رفع محرومیت مردم بومی منطقه وارد عمل شوند.