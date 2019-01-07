به گزارش خبرنگار مهر، کیوان کاشفی امشب در همایش ظرفیت‌ها و فرصت‌های استان کرمانشاه که در تهران برگزار شد، اظهار داشت:️ در این همایش ظرفیت‌ها و فرصت‌های استان در حوزه های مختلف به سرمایهگذاران معرفی می شود و اطلاعات کاملی از فرصت های سودآور استان معرفی می شود.

وی افزود: استان ️کرمانشاه با دارا بودن ۴۰۰۰ آثار تاریخی سرزمین فرصتهای بی‌نظیر است.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: مهرورزی و مهربانی مردمان استان کرمانشاه گنج بزرگ و پنهانی در دل مردمان است.

وی کرمانشاه را قطب کشاورزی کشور معرفی کرد و یادآور شد: ️کارآفرینان در کنار کسب سود عادلانه می توانند در توسعه استان کرمانشاه و کشور نیز نقش آفرینی کنند.