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۱۷ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۱۷

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه:

کرمانشاه سرزمین فرصت‌های بی‌نظیر است

کرمانشاه سرزمین فرصت‌های بی‌نظیر است

کرمانشاه- رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه کرمانشاه را سرزمین فرصت‌های بی‌نظیر دانست و گفت: کارآفرینان در توسعه استان کرمانشاه نقش آفرینی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان کاشفی امشب در همایش ظرفیت‌ها و فرصت‌های استان کرمانشاه که در تهران برگزار شد، اظهار داشت:️ در این همایش ظرفیت‌ها و فرصت‌های استان در حوزه های مختلف به سرمایهگذاران معرفی می شود و اطلاعات کاملی از فرصت های سودآور استان معرفی می شود.

وی افزود: استان ️کرمانشاه با دارا بودن ۴۰۰۰ آثار تاریخی سرزمین فرصتهای بی‌نظیر است.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: مهرورزی و مهربانی مردمان استان کرمانشاه گنج بزرگ و پنهانی در دل مردمان است.

وی کرمانشاه را قطب کشاورزی کشور معرفی کرد و یادآور شد: ️کارآفرینان در کنار کسب سود عادلانه می توانند در توسعه استان کرمانشاه و کشور نیز نقش آفرینی کنند.

کد مطلب 4506790

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