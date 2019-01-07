سرپرست فرمانداری میامی منصوب شد/ کریمی رفت ملایری آمد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر استاندار سمنان طی حکمی احمد ملایری را به‌عنوان سرپرست فرمانداری میامی منصوب کرد و از خدمات دو ساله محمد مهدی کریمی در این سمت تقدیر به عمل آورد، کریمی پس از سه دهه خدمت دولتی و داشتن پست های مدیریتی در مجموعه وزارت نیرو به بازنشستگی نائل آمد.

احمد ملایری بخشداری پیشوای ورامین را در کارنامه خود دارد که در فعالیت‌های خود فرمانداری میامی را تجربه خواهد کرد.

محمدمهدی کریمی فرماندار سابق میامی به مدت دو سال عهده‌دار این سمت بود که پیش‌تر نیز سرپرست آب و فاضلاب روستایی شاهرود را بر عهده داشت.میامی در شهریورماه ۹۰ به‌عنوان شهرستان به تصویب هیئت دولت رسید که شهرستانی جدید التاسیس محسوب می‌شود.

گفتنی است در آیین تکریم از محمدمهدی کریمی و معارفه احمد ملایری به‌عنوان سرپرست فرماندار میامی خبرنگاران دعوت نشده بودند و جلسه بدون اصحاب رسانه برگزار شد.

سعید متقی به عنوان مدیرکل امور سیاسی و انتخابات استانداری سمنان نیز در این مراسم حضور داشته است.

کریمی هم اکنون مدیر مسئول نشریه کرامت انسانی نیز محسوب می شود و به کار تدریس در دانشگاه مشغول خواهد بود.

شائبه حضور کریمی در انتخابات مجلس یازدهم از حوزه انتخابیه شاهرود و میامی نیز مطرح است.