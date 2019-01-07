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۱۷ دی ۱۳۹۷، ۲۱:۲۶

گزارش خبرنگار مهر از امارات؛

سرمربی یمن: ایران شرایط خوبی داشت/ نمی‌توانستیم سیستم را عوض کنیم

سرمربی یمن: ایران شرایط خوبی داشت/ نمی‌توانستیم سیستم را عوض کنیم

سرمربی تیم ملی فوتبال یمن گفت: می دانستیم ایران تیم قدرتمندی است و وقتی مقابل چنین تیمی گل می خورید حفظ نتیجه سخت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر به امارات، یان کوچیان پس از شکست ۵ بر صفر امشب تیم ملی فوتبال یمن در مرحله گروهی رقابت های جام ملت های ۲۰۱۹ آسیا مقابل ایران گفت: می دانستیم ایران قوی و فیزیکی با پرس فشرده بازی می کند. قبل از گل خوردن یک شانس داشتیم که اگر استفاده می کردیم شاید نتیجه جور دیگری رقم می خورد.

وی افزود: ایران تیم باتجربه ای بود و وقتی مقابل تیم باتجربه ای مثل ایران گل می خورید، حفظ نتیجه سخت می شود.

سرمربی تیم فوتبال یمن تاکید کرد: تیم ما به زمان نیاز دارد. بازیکنان جدیدی را آورده ایم و تیم را تازه تحویل گرفته ایم. دو بازی دیگر در مرحله گروهی داریم و سعی می کنیم بهتر شویم.

کوچیان همچنین در نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت: بعد ازاینکه گل اول را خوردیم به مشکل برخورد کردیم. وقتی بازی صفر - صفر بود موقعیت هایی برای گلزنی داشتیم اما در ادامه راه تیم ملی فوتبال ایران بازی خوبی انجام داد و موفق شد تا با استفاده از قدرت فیزیکی و بالای بازیکنانش به موفقیت برسد.

سرمربی تیم ملی فوتبال یمن تاکید کرد: ما می توانستیم بعد از گل خیلی راحت سیستم بازی را تغییر بدهیم اما این کار را نکردیم. ما نیرویی نداشتیم که بخواهیم به راحتی تغییر سیستم بدهیم.

کوچیان افزود: باید اعتراف کنم تیم ملی فوتبال ایران خیلی خوب بازی کرد.

کوچیان در خصوص اینکه تیمش مقابل ایران ۵ گل خورد و آیا برای بازی بعد تغییر سیستم می دهد یا خیر گفت: ما خوب بازی نکردیم و باید خیلی بهتر از این بازی می کردیم. اشتباهات ما باید به حداقل برسد و قطعا شرایط خودمان را در بازی های بعدی مقابل عراق و ویتنام بهبود ببخشیم. 

وی ادامه داد: تیم ملی ایران شرایط خیلی خوبی در بازی امشب داشت و می توانست با استفاده از قدرت بالای دفاعی اش خوب بازی کند. ما در عرض ۱۰ الی ۱۵ دقیقه ضربه خوردیم و تیممان به هم ریخت. این برای یمن و تیم ما بد بود ولی نباید فراموش کنیم این بازی یک دیدار سخت برای ما بود.

کوچیان ادامه داد: می دانیم مشکل تیممان کجاست و باید این مشکلات را برطرف کنیم. بازیکنان ایران شرایط فیزیکی مناسبی دارند که در حد استاندارد است و این موضوع خیلی به این تیم کمک کرد.

سرمربی یمن یادآور شد: بازیکنان ایران در لیگ حرفه ای ایران هستند و برخی از آنها هم در قطر بازی می کنند. به همین دلیل بازیکنان ایران  شرایط خوبی از نظر بدنی دارند ولی ما لیگ پویایی نداشتیم و تیم را در عرض ۲ ماه به اینجا رساندیم. تیم ما در ۳۰ دقیقه ابتدایی خوب بود ولی به خاطر مشکل بدنی در ادامه راه به مشکل خورد.

کد مطلب 4506848
مهدی مرتضویان

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