صدام بايد 6ماه دراختيار ارتش آمريكا باشد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازسايت اينترنتي ايلاف، منابع آمريكايي امروز گفتند صدام رئيس جمهورسابق عراق حداقل به مدت شش ماه در بازداشت نظاميان آمريكايي خواهد ماند و پس از اين مدت بر اساس كنوانسيون ژنوبراي محاكمه تحويل داده مي شود.

برخي منابع نيز اعلام كردند كه بر اساس برنامه كنوني، صدام حداقل تا زمان انتقال قدرت به عراقي ها درسال 2004 ميلادي در اختيار نظاميان آمريكايي خواهد بود.

درهمين حال حقوقدانان آمريكا اعلام كردند: مسئولان آمريكايي براساس قانون نمي توانند صدام را به شوراي حكومت انتقالي عراق تحويل دهند، چراكه اين شورا از سوي آمريكاييها تعيين شده و در مجموعه قوانين ژنو نيز به عنوان طرف عراقي محسوب نمي شود.لذا حقوقدانان آمريكايي درنظر دارند تا با همكاري مسئولين عراقي دادگاهي را كه با نظرات بوش موافق باشد سازماندهي كنند.

ناظران سياسي مي گويند: كابينه آمريكا نقش زيادي براي سازمان ملل متحد در محاكمه صدام قائل نيست اما در عين حال ايفاي نقش سازمان ملل و يا سازمان هاي بين المللي را دراين محاكمه را بعيد نمي داند.

اين منابع اضافه مي كنند: براساس موافقتنامه هاي ژنو، با صدام به شكل خوبي برخورد مي شود و مي تواند ضمن نامه نوشتن براي خانواده اش با صليب سرخ جهاني ارتباط داشته باشد.

جرج بوش رئيس جمهور آمريكا پيش از اين اعلام كرده بود جهان بدون صدام بهتراست.

بوش همچنين گفت: صدام شاهد محاكمه اي عادلانه خواهد بود.









