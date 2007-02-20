  1. ورزش
۱ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۰۴

مدیرعامل باشگاه استقلال بامداد امروز به مالزی رفت

مقداد نجف نژاد مدیر عامل باشگاه استقلال با هدف دیدار و گفتگو با مقامات کنفدراسیون فوتبال آسیا و تلاش برای رفع محرومیت این تیم از حضور در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا بامداد امروز به مالزی رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، با نظرهیات مدیره باشگاه استقلال مدیرعامل این باشگاه به همراه هیاتی سه نفره مامور رسیدگی به در خواست فرجام خواهی آبی پوشان و دیدار و ملاقات با مسئولان بلند پایه کنفدراسیون فوتبال آسیا شد.

بنا به درخواست مدیران باشگاه استقلال نجف نژاد را باید در سفر به مالزی حسن غفاری ( مدیر کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال)، عباس ترابیان( مشاور در امور بین الملل باشگاه استقلال) و علی اصغر مانوسی فر( کارگزار رسمی فدراسیون جهانی فوتبال) همراهی می کردند.

عباس ترابیان شب گذشته پس از تماس مسئولان باشگاه استقلال با عنوان اینکه "هیچ مسئولیتی در باشگاه استقلال ندارد " از سفر به مالزی خودداری کرد. غفاری نیز بنابه دلایل نامعلوم در این سفر مدیرعامل باشگاه را همراهی نکرد تا نجف نژاد به همراه علی اصغر مانوسی ( که از سوی هیات مدیره باشگاه استقلال ماموررسیدگی وکمک به این باشگاه در جهت رفع محرومیت اعمال شده از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا شده است) بامداد امروز (سه شنبه) عازم مالزی شود.

نمایندگان باشگاه استقلال صبح فردا( به وقت کوالالامپور) با مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا دیدار خواهند  کرد.

