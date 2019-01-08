ایلام ۲۰ هزار نفر بیکار دارد/ هدف گذاری برای اشتغال ۳۴۰۰ نفر

شکرالله شیرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اشتغال امروز یک مسئله بسیار پیچیده در دنیای جدید است، هر چه جامعه به جلوتر می رود اشتغال مسئله ای بسیار پیچیده و راه حل های بسیار سخت و پیچیده را می طلبد.

وی افزود: آمار رسمی که برای میزان نرخ بیکاری در کشور و در استان ها ارائه می شود توسط مرکز آمار کشور است.

وی ادامه داد: مرکز آمار کشور نرخ بیکاری را به صورت سالانه، فصلی و حتی گاهی ماهانه اعلام می کند، مثلا نرخ بیکاری در استان ایلام در تابستان سال گذشته ۱۱.۸ درصد بوده است.

ایلام ۲۰ هزار بیکار دارد

شیرخانی عنوان کرد: یعنی به عبارتی ۱۹ هزار و ۸۰۰ نفر بیکار در استان ایلام داریم، مرکز آمار ایران دارای شاخص هایی است و این شاخص های جهانی در تمامی مناطق جهان نرخ بیکاری را احصا می کنند.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی ایلام اظهار داشت: مخاطب مرکز آمار ایران جمعیت فعال است نه همه جمعیت، یعنی جمعیت فعال استان ایلام که ۱۸۳ هزار نفر است از بین این جمعیت فعال نزدیک به ۲۰ هزار نفر بیکار هستند.

هدف گذاری اشتغال ۳۴۰۰ نفر

وی افزود: این آمار بیکاری در استان ایلام را وقتی با یک تحلیل عامیانه بررسی می کنیم، احتمالا نرخ بیکاری بیش از این آمار باشد این موضوع بستگی به این دارد که شما موضوع بیکاری را چگونه تحلیل کنید.

شیرخانی عنوان کرد: در فاز اول تسهیلات اشتغال روستایی ۱۰۸ میلیارد تومان سهم استان ایلام بود که به لحاظ عملکرد خوب و مثبت استان ۱۳ میلیارد تومان از سهم دیگر استان ها به استان ایلام اختصاص داده شده یعنی ۱۲۱ میلیارد تومان سهم استان ایلام تعیین و کاملا این مبلغ جذب شد.

وی افزود: این میزان تسهیلات برای حدود دو هزار طرح و با هدف اشتغال سه هزار و ۴۰۰ نفر جذب شده که هم اکنون این طرح ها در فاز اول بسیاری از آنها در فرایند ایجاد و هدف گذاری هستند که در بازده زمانی به تولید فرآورده برسند و بعضی از آنها نیز شروع شده است.

اشتغال پایدار ۹۰۰ نفر

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی ایلام افزود: به عنوان مثال اگر طرحی شش نفر ایجاد اشتغال می کند حتما باید این افراد بیمه تامین اجتماعی یا بیمه اجتماعی روستائیان و عشایری را داشته باشد.

وی افزود: تا هفته گذشته بیش از ۹۰۰ نفر از افرادی که با تسهیلات روستایی طرح های خود را ایجاد کرده بودند بیمه شدند یعنی می توان ادعا کرد ۹۰۰ نفر اشتغال پایدار تاکنون ایجاد شده است.

شیرخانی اظهار داشت: اگر کسی تسهیلات دریافت کرده و اشتغال پایدار ایجاد نکند تسهیلات روستایی ارزان قیمت آن فرد به ۱۸ درصد تبدیل خواهیم کرد.