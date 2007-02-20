معاون واگذاری و امور حقوقی سازمان خصوصی سازی در گفتگو با مهر درباره وضعیت واگذاری شرکت های نفتی در راستای اصل 44 قانون اساسی گفت : مقرر شده به منظور تحقق اصل 44 قانون اساسی در صنعت نفت ، یک جلسه نهایی میان وزیر نفت و وزیر اقتصاد و دارایی تا پایان اسفندماه تشکیل شده و در آن فهرست شرکت های قابل واگذاری مشخص شود.

سید مهدی عقدایی گفت : در این جلسه مشخص می شود کدام شرکت ها حاکمیتی بوده و باید در اختیار وزارت نفت بماند و کدام شرکت ها قابل واگذاری هستند .

وی تصریح کرد : نتیجه این جلسه مشترک میان دو وزیر، صدور مصوبه ای خواهد بود که باید به تصویب هیات وزیران برسد و تهیه این فهرست باید تا پایان اسفندماه نهایی شده و نام شرکت ها مشخص شود .

وی تصریح کرد : در جلسه مشترک مشخص می شود که آیا شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت در راستای اصل 44 قرار می گیرند یا خیر.

وی درپاسخ به این سوال که تحقق اصل 44 قانون اساسی در صنعت عظیم نفت با دارایی بسیار زیاد در چه وضعیتی است گفت : این امر منوط به همکاری های متقابل دو وزارت خانه است اما از آنجا که اصل 44 قانون اساسی دستور مقام معظم رهبری است باید این مهم محقق شود .

عقدایی افزود : تعداد شرکت های نفتی قابل واگذاری 124 شرکت ارزیابی شده اند اما هنوزنام آنها نهایی نشده است .