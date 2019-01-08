نادر ثناگو مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پیگیریهای انجامشده و پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت هواپیمایی کیش ایر اولین پرواز خود از کرج به کیش را در روز سهشنبه بیست و پنجم دیماه جاری با یک فروند هواپیمای فوکر ۱۰۰ انجام خواهد داد.
وی افزود: این پرواز ازاینپس روزهای جمعه و سهشنبه بهصورت منظم در این مسیر تردد خواهد کرد و مردم شریف استان البرز میتوانند از این پرواز برای سفر به جزیره زیبای کیش بهرهمند شوند.
سرپرست فرودگاه بینالمللی پیام ضمن اشاره به تقاضای زیاد برای دایر شدن این پرواز، گفت: با عنایت به فصل سرما و کاهش مسافرت به مقاصد سردسیر، میزان تقاضای سفر به مناطق گرمسیر افزایش چشمگیری داشته و پیشبینی میشود استقبال خوبی از سوی مردم برای پروازهای این مسیر وجود داشته باشد.
ثناگومطلق بیان کرد: در تلاش هستیم تا با افزایش پروازهای در مسیر مشهد و کیش و با ایجاد مسیرهای پروازی جدید خدمات مطلوبتری را به مردم استان البرز ارائه کنیم.
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