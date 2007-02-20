اولین جزیره تفریحی بانوان تابستان 86 به بهره برداری می رسد

مدیرعامل سازمان همیاری های آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار در ارومیه اظهار داشت: این جزیره با نام "آرزو" از جزایر 102 گانه دریاچه ارومیه است که توسط سازمان همیاری های استان به امکانات رفاهی جهت استفاده اختصاصی بانوان تجهیز خواهد شد.

مهندس آقایی ، ویژگی بارز جزیره بانوان را استفاده از خود بانوان در تمامی موارد از جمله حمل و نقل از طریق شناورها ، اماکن تفریحی و رفاهی بدون حضور مردان ذکر کرد.

وی در خصوص این جزیره و امکانات موجود آن گفت: به دلیل عدم وجود چنین مکانی تاکنون خدمات ارائه شده در این جزیره در فاز محدودی ارائه می شود که بعدا قابلیت توسعه آن فراهم خواهد بود.

آقایی ، تشکیل امکانات رفاهی ، ایجاد سویت های آب ، رستوران های کوچک و مراکز بهداشتی با مدیریت بانوان را از جمله دیگر ویژگی های این جزیره عنوان کرد.

مدیرعامل سازمان همیاری های آذربایجان غربی تصریح کرد: این امر به رغم ایجاد و توسعه فضای گردشگری در استان می تواند در جذب گردشگران خارجی و ایجاد اشتغال نیز موثر باشد.

وی ، اعتبار هزینه شده برای تجهیز اولیه و محدود این جزیره را 100 الی 200 میلیون تومان ذکر کرد.

مدیرعامل سازمان همیاری های آذربایجان غربی علت انتخاب جزیره آرزو را موقعیت جغرافیایی مناسب و خلیج های کوچک واقع شده در این دریاچه عنوان کرد و افزود: از نظر مناظره طبیعی این جزیره مناسب تشخیص داده شده است.

آقایی در خصوص مسائل شرعی ایجاد چنین جزیره ای نیز یادآور شد: در این خصوص نیز با مراجع اعظام از جمله حجت الاسلام غلامرضا حسنی ، نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان مشورت شده که ایشان ایجاد چنین مکانی را از نظر شرعی بلا مانع دانستند.

وی با بیان اینکه بانوان برای ورود به این جزیره توسط 4 شناور موجود سازمان همیاری شهرداری های استان تردد خواهند کرد اظهار امیدواری کرد با ایجاد چنین مکانی بانوان بتوانند از امکانات دریاچه ارومیه و جزیره به نحو مطلوب استفاده نمایند.