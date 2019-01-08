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۱۸ دی ۱۳۹۷، ۹:۴۰

گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری ترکیه و ونزوئلا

گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری ترکیه و ونزوئلا

«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه در تماس تلفنی با «نیکلاس مادورو» همتای ونزوئلایی خود با وی گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از از روسیا الیوم، رجب طیب اردوغان و نیکلاس مادورو رؤسای جمهوری ترکیه و ونزوئلا به صورت تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این تماس تلفنی در خصوص راهکارهای تقویت روابط دوجانبه بحث و تبادل نظر کردند. 

اردوغان در جریان این تماس تلفنی از اقدام مادورو در دعوت از وی برای مشارکت در مراسم ادای سوگند ریاست جمهوری‌اش، قدردانی کرد.

در همین حال، دفتر رئیس جمهوری ترکیه نیز با صدور بیانیه ای اعلام کرد که دو طرف در جریان گفتگوی تلفنی با یکدیگر بر سر تداوم همکاری ها و تقویت آنها در عرصه های مختلف توافق کردند.

کد مطلب 4507054

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