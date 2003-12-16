پنجمين اجلاس كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي ايران و سوئد برگزار شد

به گزارش خبر گزاري مهر ، در اين اجلاس كه با حضور نمايندگان وزارت خانه ها ، سازمانها و شركتهاي ايراني و نمايندگان حدود 30 شركت و سازمانهاي مالي و تجاري سوئد بر گزار گرديد طرفين همكاريهاي تجاري ، صنعتي و اقتصادي دو كشور را مورد بررسي قرار دادند و تمايل خويش را براي گسترش مناسبات دو جانبه ابراز نمودند . دو طرف همچنين بر استفاده از توانايي ها و ظرفيتهاي دو كشور براي متنوع ساختن مبادلات تجاري و همكاريهاي اقتصادي و فني تاكيد كردند .

در پايان اجلاس سند همكاري هاي اقتصادي با هدف تسهيل و گسترش روابط تجاري به امضاي معاون وزير امور خارجه كشورمان و معاون وزير صنايع و تجارت سوئد رسيد در سند مذكور طرف سوئدي ضمن حمايت از عضويت كشورمان در سازمان تجارت جهاني آمادگي خود را براي اجراي پروژه هاي صنعتي ، معدني و مخابراتي در ايران اعلام داشت .

طرفين همكاري در زمينه هاي : صنايع خودروهاي سنگين ، طراحي و ساخت پمپهاي بزرگ و توربين آبي ، ارتباطات و فن آوري اطلاع رساني (IT ) ، ايجاد ساختار تجارت الكترونيكي ، اجراي مشترك پروژه هاي مخابراتي ، محيط زيست ، صنايع پتروشيمي ، ساختمان سازي ، توليد دارو و جنگلداري استقبال نموده و گسترش همكاريهاي علمي و آموزشي و تبادل اطلاعات در زمينه تحقيقات و توسعه را مورد تاكيد قرار دادند .

همچنين طرفين توافق نمودند جهت بستر سازي توسعه روابط اقتصادي و همكاري در زمينه سرمايه گذاري ، متن موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري را به امضاء رسانند و امكان موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف را بررسي نمايند.

با تاكيد بر اهميت مسائل بانكي ، مالي و اعتباري در همكاريهاي اقتصادي ، طرفين ضمن ابراز رضايت از روابط بانكي موجود به بانكهاي تجاري دو طرف توصيه نمودند نسبت به توسعه روابط بانكي مبادرت نمايند .

معاون وزير صنايع و تجارت سوئد همچنين طي ديدار از كشورمان با رييس اتاق بازرگاني ، صنايع و معادن و معاونين وزارت خانه هاي بازرگاني ، راه و ترابري ، صنايع و معادن و پست و تلگراف و تلفن ديدار نمود .

در حاشيه اجلاس مذكور سمينار آشنايي با فرصتهاي تجاري يكديگر با حضور تجار و صاحبان صنايع دو كشور در محل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران برگزار گرديد .

کد مطلب 45071