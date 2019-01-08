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۱۸ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۱۳

مدیر آب منطقه ای ایوان:

تغذیه آب های زیرزمینی شهرستان ایوان افزایش یافت

تغذیه آب های زیرزمینی شهرستان ایوان افزایش یافت

ایلام - مدیر آب منطقه ای ایوان گفت: در پی بارش های سال جاری تغذیه آب های زیرزمینی شهرستان ایوان افزایش یافته است.

محمدرضا رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارندگی های اخیر پاییزی باعث شد تا اکثر چشمه های قدیمی در منطقه ایوان بار دیگر فعال شوند.

وی گفت: سفره های آب زیرزمینی یک ورودی و خروجی دارند که ورودی آنها عمدتا بارش ها هستند و معمولا خروجی آنها از طریق چشمه ها صورت می گیرد.

وی افزود: بارش هایی که در بهار ۹۶ و در سال ۹۷ اتفاق افتاد، تغذیه آب های زیرزمینی بیشتر شده و بسیاری از چشمه های که در گذشته خشک شده بودند مجددا آب دار شدند.

مدیر آب منطقه ای ایوان اظهار داشت: در پی بارش های قابل توجه اخیر و نزول رحمت الهی آب سد کنگیر و ایوان سرریزکرده است.

وی افزود: سد مذکور تامین کننده آب کشاورزی دو هزار هکتار اراضی دشت زرنه و کرند و حجم دریاچه ان حدود ۲۰ میلیون مترمکعب است.

رشیدی عنوان کرد: هر چند نزول باران رحمت الهی باعث شد تا طبیعت در این فصل از سال چهره بهاری به خود بگیرد اما نباید از صرفه جویی در مصرف آب و مدیریت صحیح استفاده از این منابع خدادادی غافل بود.

کد مطلب 4507116

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