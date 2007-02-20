روزانه 9 میلیون سفر درون شهری با کاربری اداری و تجاری انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر محمود صفارزاده افزود: اکثر این سفرها با سیستم بانکداری و خدمات ارتباط دارد و استفاده از یک روش جایگزین حتی با تاثیر کم نیز موثر خواهد بود.

رئیس هیئت علمی هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل ترافیک ایران ادامه داد: تهران شهری است که از ساعت اوج ترافیک بالایی برخوردار است و تنها به دو ساعت صبح و دو ساعت عصر محدود نمی شود.

وی گفت: بسیاری از بزرگراه های تهران در هر دو جهت دارای ترافیک بالا هستند که نشان دهنده آن است که محل کار و سکونت افراد در جهت های مخالف هم قرار دارد.

صفارزاده افزود: برخی از راهکارها بعنوان راهکار میانی است. یعنی در کوتاه مدت ممکن است اثرات منفی داشته باشد ، ولی در دراز مدت اثراتش خیلی کمتر است.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: به عنوان مثال بحث مدیریت پارکینگ یا تناسب کاربری زمین با ترافیک از آن جمله است و بخش آخر اقداماتی است که واکنش مثبت دارد. یعنی راهکارهایی است که نه تنها هزینه نمی برد بلکه مردم هم راضی می شوند.

به گفته وی ، ساعت کار شناور یکی از راههای کنترل ترافیک است و بهبود حمل و نقل عمومی منظم ، هم پیمایی ، ایجاد پارک سوار، تقویت پیاده روی و دوچرخه سواری و کار در منزل از جمله دیگر راهکارهایی است که واکنشهای مثبت را دارد.

هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران روزهای 7 و 8 اسفند 85 در مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار می شود.