آغاز مذاکرات پاکستان و FATF در سیدنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان، دور جدید مذاکرات میان دولت پاکستان و FATF امروز (سه شنبه) در سیدنی پایتخت استرالیا برگزار خواهد شد.

قرار است در این مذاکرات در رابطه با اقدامات جدید پاکستان علیه گروه های تروریستی و همچنین مسدود شدن مسیر حمایت مالی از تروریستها به مسئولین FATF گزارش تحویل داده شود.

پاسخ به ابهامات و سوالاتی که مسئولین گروه ویژه اقدام مالی از دولت پاکستان و نحوه فعالیت گروه هایی که از سوی سازمان ملل تروریستی اعلام شده‌اند، دارند نیز یکی دیگر از برنامه‌های این نشست ها خواهد بود.

اسلام آباد اینک در تلاش است تا با جلب رضایت و اعتماد FATF از لیست خاکستری و نظارت ویژه این گروه خارج شود.

قرار گرفتن نام پاکستان در لیست خاکستری باعث می‌شود تا میزان سرمایه گذاری‌های خارجی در این کشور کاهش پیدا کند.