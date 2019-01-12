عراق خطرناک ترین حریف تیم ملی ایران است

شاهرخ بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دیدار روز شنبه ایران برابر ویتنام هم گفت: ویتنام هم همانند یمن نمی تواند حریف سرسختی برای ما باشد. آنها درست است که در فوتبال پیشرفت کرده اند اما مطمئنا هرگز توانایی مقابله با ملی پوشان ما را ندارند و ما می توانیم با ارائه یک بازی خوب با گل های زیاد این تیم را شکست دهیم.

وی با انتقاد از عصبی شدن بازیکنان در دیدار برابر یمن گفت: متاسفانه باز هم شاهد این بودیم که بازیکنان ما عصبی شده و بی دلیل اخطار گرفته اند. شرایط در جام ملت ها سخت است و یک اشتباه می تواند برای ما دردسرساز شود. از بازیکنانمان تعجب می کنم که چرا حرفه ای عمل نمی کنند و بی دلیل با بازیکنان حریف درگیر می شوند. به اعتقاد من این کار می تواند به ضرر تیم ملی تمام شود و اگر قرار باشد در هر بازی یک یا دو اخطار بگیریم، در مراحل بعدی دچار مشکل خواهیم شد.

بیانی در پاسخ به این پرسش که بهترین بازیکن زمین چه کسی بود، گفت: اعتقاد دارم همه خوب بودند و عملکرد قابل قبولی از خود نشان دادند و می توانیم در بازی های بعد هم به گل های زیادی دست پیدا کنیم، بنابراین اگر همه با هم متحد و همدل باشند، موفقیت دور از دسترس نخواهد بود.

بیانی در پایان خاطرنشان کرد: بازیکنان ما همه خوب بودند، یک هدف را دنبال کردند و توانستند به آن چیزی که می خواستند دست پیدا کنند و امیدوارم در بازی های آینده هم این روند را ادامه داده تا بتوانیم بعد از ۴۳ سال به قهرمانی در جام ملت ها دست پیدا کنیم.