محبوبیت حزب کارگر انگلیس به کمترین میزان خود رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین در شماره امروز خود نتایج نظرسنجی را در مورد محبوبیت حزب کارگر و حزب محافظه کار، دو رقیب همیشگی در انتخابات انگلیس را چاپ کرده که بر اساس این نظرسنجی، محبوبیت حزب کارگر در میان مردم به مراتب کاهش یافته است.

به گزارش گاردین، گوردن براون وزیر دارایی انگلیس که یکی از نامزدهای انتخابات آتی نخست وزیری انگلیس است نتوانسته مردم این کشور را قانع کند که می تواند نخست وزیری مطمئن برای مردم جزیره باشد.

در این نظرسنجی که توسط روزنامه گاردین انجام شد 42 درصد از شرکت کنندگان به نفع حزب محافظه کار و دیوید کامرون، نامزد این حزب در انتخابات آتی و 29 درصد به نفع حزب کارگر و گوردن براون رای دادند.

لازم به ذکر است اقدام حزب کارگر در جانشینی گوردون براون بجای تونی بلر به منظور مقابله با حساسیت های مردم انگلستان نسبت سیاست خارجی این حزب صورت می گیرد.

در همین رابطه و برای جلب نظر افکار عمومی انگلیس، براون نیز چندی پیش اعلام کرده بود اگر وی به سمت نخست وزیری این کشور دست یابد، سیاست خارجی مستقلی از آمریکا را در پیش خواهد گرفت.