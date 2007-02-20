مدیران استقلال به جای پاسخگویی فرافکنی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال این روزها اوضاع نابسامانی دارد و محرومیت این تیم از لیگ قهرمانان آسیا سبب شده که پرده های دیگری از بلبشویی و اغتشاش در چارت سازمانی این باشگاه عیان شود و البته چه بسا بتوان با دیده اغماض، محرومیت این تیم را توفیق اجباری برشمرد. چراکه اگر مدیران سازمان تربیت بدنی به هوش باشند چاره ای اساسی برای درد مزمن استقلال می اندیشند و از این فرصت ، بهترین بهره ها را می برند.

برنامه پربیننده 90 خیلی صریح ضعف های مدیریتی باشگاه استقلال را عیان کرد و تناقض گویی های مدیران این تیم را به نمایش گذاشت. در جایی که امیدوار رضایی رییس هیات مدیره این باشگاه مدام در گفتگو با مجری برنامه فرافکنی می کرد و بحث در خصوص عوامل این ناکامی را به آینده موکول می کرد، این سوال به ذهن تمام بینندگان خطور کرد که ایشان قرار است چه کسی و یا کسانی را به عنوان خاطی معرفی کند حال آنکه همه می دانند در این خصوص فقط یک نفر مقصر نیست. هیات مدیره باشگاه استقلال در خصوص انتخاب نجف نژاد که اساسا بهترین گزینه برای مدیرعاملی استقلال نیست ، مقصر اصلی در هر گونه بی برنامگی به شمار می آید.

امیدوار رضایی چندی پیش بر سر تیم ملی منت گذارده بود که اجازه می دهد امیر قلعه نویی همزمان در سمت سرمربی تیم ملی هم فعالیت کند. امروز می بینیم که دو شغله بودن قلعه نویی چه مصائبی برای باشگاه استقلال و تیم ملی به همراه داشته است.

مقداد نجف نژاد که از سوی هیات مدیره باشگاه استقلال به عنوان سخنگوی باشگاه هم فعالیت می کرد به یک باره از این کار منع شد و رییس هیات مدیره این وظیفه را بر عهده گرفت. این در حالی است که امیر قلعه نویی که در کل علاقمند است از موضع قدرت سخن بگوید در این چند روز کمتر خبری از او به گوش می رسد و در مواردی هم که مصاحبه کرده ، خودش را مبرا از هر گونه خطایی معرفی کرده است.

امیدوار رضایی در گفتگو با برنامه 90 بارها و بارها دچار تناقض گویی شد . برای یک مدیر که در وضعیت وخیمی اینچنین قرار گرفته، لاپوشانی حقایقی که اظهر من الشمس است ، تنها به برافراشته شدن دیوار بی اعتمادی می انجامد. ایشان در جایی گفتند آقای غفاری مدیر کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال پای اسامی استقلال را امضا کرده حال آنکه معلوم شد غفاری در آن زمان اصلا در ایران حضور نداشته است. از سویی، وی در حالی موضوع برکناری عباس ترابیان مدیر روابط بین الملل باشگاه استقلال را انکار می کند که ساعاتی قبل وی از سوی مسئولان استقلال برکنار شده است . مدیران استقلال حتی در توجیه رفتارهای ناپسند خود هم با یکدیگر هماهنگ نیستند و هر کس ساز خودش را می زند و چیزی می گوید.

چنین اتفاقی اگر در کشور دیگری افتاده بود بی تردید تمامی عوامل این اتفاق شناسایی و برکنار می شدند اما استقلالی ها هنوز اندرخم یک کوچه اند و قرار است عوامل این ناکامی را پیدا کنند دریغ از اینکه عوامل ناکامی استقلال در حال حاضر جزو عاملان این باشگاه هستند . اگر قرار است کسی از کار برکنار شود خود ایشان هستند. این در حالی است که سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال هم باید در خصوص قلعه نویی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال تجدید نظر کند. به هر حال وقتی یک مدیر یا مربی فوتبالی دچار چنین خبطی می شود، بی تردید این نشان از کامل نبودن او دارد و امروز وقت آن است تا از بروز فجایع دیگری در ابعاد ملی جلوگیری کنیم.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که امیدوار رضایی به جای اینکه رسانه ها را متهم کند که به کنفدراسیون کد ندهند بهتر است بداند رعایت نکردن بند 30 ماده F به قدری سهل انگارانه صورت گرفته که لازم نیست کسی به کنفدراسیون در این خصوص خط بدهد ضمن اینکه این خط و ربط ها در ورزش ما به چشم می خورد و آنها بر خلاف مدیران استقلال به قانون احترام می گذارند.