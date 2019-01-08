معضل مدارس تخریبی کوهدشت از سوی بنیاد برکت برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، الهیار ملکشاهی ظهر امروز سه شنبه در آیین بهره برداری از ۵۰۰ طرح اشتغالزای اجتماع محور و تسهیلات محور و شروع عملیات اجرایی ۱۱۰ پروژه بنیاد برکت در لرستان با تاکید بر اینکه ستاد اجرایی فرمان امام(ره) منشا خدمات خیلی بزرگی در کشور بوده است، اظهار داشت: می طلبد که مصوبات این نهاد در شهرستان عملیاتی شوند.

وی با اشاره به بحث احساس امنیت گفت: لرستان یکی از ۵ استان امن کشور است.

نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هر سرمایه گذاری که در استان انجام شود با هیچ تهدیدی مواجه نخواهد شد، گفت: وجود مدارس تخریبی یکی از مشکلات شهرستان کوهدشت است که می طلبد از سوی بنیاد برکت مورد توجه قرار گیرد.

ملکشاهی با تاکید بر لزوم کمک برای ایجاد و احداث مساجد در این شهرستان عنوان کرد: جاده های شهرستان نیز مشکلات زیادی دارد که در این رابطه نیز نیاز به کمک داریم.

وی همچنین بر لزوم کمک به حوزه کشاورزی این شهرستان تاکید کرد.