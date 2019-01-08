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۱۸ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۰۵

نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس:

معضل مدارس تخریبی کوهدشت از سوی بنیاد برکت برطرف شود

معضل مدارس تخریبی کوهدشت از سوی بنیاد برکت برطرف شود

نورآباد- نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی گفت: معضل مدارس تخریبی شهرستان کوهدشت از سوی بنیاد برکت مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، الهیار ملکشاهی ظهر امروز سه شنبه در آیین بهره برداری از ۵۰۰ طرح اشتغالزای اجتماع محور و تسهیلات محور و شروع عملیات اجرایی ۱۱۰ پروژه بنیاد برکت در لرستان با تاکید بر اینکه ستاد اجرایی فرمان امام(ره) منشا خدمات خیلی بزرگی در کشور بوده است، اظهار داشت: می طلبد که مصوبات این نهاد در شهرستان عملیاتی شوند.

وی با اشاره به بحث احساس امنیت گفت: لرستان یکی از ۵ استان امن کشور است.

نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هر سرمایه گذاری که در استان انجام شود با هیچ تهدیدی مواجه نخواهد شد، گفت: وجود مدارس تخریبی یکی از مشکلات شهرستان کوهدشت است که می طلبد از سوی بنیاد برکت مورد توجه قرار گیرد.

ملکشاهی با تاکید بر لزوم کمک برای ایجاد و احداث مساجد در این شهرستان عنوان کرد: جاده های شهرستان نیز مشکلات زیادی دارد که در این رابطه نیز نیاز به کمک داریم.

وی همچنین بر لزوم کمک به حوزه کشاورزی این شهرستان تاکید کرد.

کد مطلب 4507308

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