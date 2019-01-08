جمعیت هلال احمر مشکلی برای تامین داروی بیماری های خاص ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر محمدی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان کردستان، اظهارداشت: علیرغم تمام تحریم هایی که با آن مواجه هستیم وضعیت انبارهای داروی جمعیت هلال احمر کشور به گونه ای است که برای تامین داروی بیماری های خاص مشکلی نداریم و تا چند سال آینده داروی مورد نیاز خود را ذخیره کرده ایم.

وی در ادامه سخنان خود به فعالیت ۱۷ پایگاه امداد و نجات ثابت و موقت در سطح کردستان اشاره کرد و افزود: گروه های امداد و نجات جمعیت هلال احمر برای حضور به موقع در سوانح و اتفاقات جاده ای در ۱۱ پایگاه جاده ای ثابت و شش پایگاه موقت ساماندهی شده اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کردستان ادامه داد: هلال احمر کردستان با برخورداری از پایگاه امداد هوایی و بالگرد و تیم واکنش سریع فعال، در صورت نیاز و مواقع بحرانی آمادگی خدمت رسانی در استان و حتی استان های با شرایط بحران را دارد.

محمدی یادآور شد: تیم های امداد و نجات هلال احمر استان در طول ۱۰ ماهه امسال در محل وقوع ۵۰۳ حادثه حضور یافته اند که ۳۷۹ مورد از این تعداد حوادث جاده ای بوده است.

وی بیان کرد: در قالب این تعداد عملیات امداد و نجات، ۲۸۹ نفر حادثه دیده به مراکز درمانی انتقال داده شده و ۱۴۴ نفر نیز به صورت سرپایی درمان شده اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کردستان با بیان اینکه سه هزار و ۴۹۸ نفر متاثر از این حوادث بوده اند، گفت:‌ ۱۲۴ نفر فوتی سر صحنه داشته ایم که البته این تعداد فوتی ناشی از سوانح جاده ای مربوط به عملیات هایی بوده که هلال احمر حضور داشته‌ چرا که خیلی از جاده ها را این جمعیت پوشش نداده است.

محمدی در ادامه سخنان خود اظهارداشت: در حال حاضر ۵۸۳ نفر در قالب ۱۱۸ تیم عملیاتی آموزش دیده در سطح استان ساماندهی شده اند که در حوادث مختلف حضور دارند.

وی از برگزاری ۳۰۵ کلاس آموزشی با شرکت پنج هزار و ۹۰۲ نفر خبرداد و افزود: در قالب برنامه های آگاه سازی عمومی نیز سه هزار و ۹۷۸ نفر آموزش های لازم را در سطح استان فراگرفته اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کردستان ادامه داد: طرح خادم از دیگر برنامه های هلال احمر استان است که در قالب این طرح ۱۵ هزار و ۵۰۰ خانواده در طول یک سال آموزش نحوه پناه گیری در خانه های خود در زمان وقوع زلزله‌ را فرا گرفته اند.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه داوطلبان این جمعیت نیز اشاره کرد و یادآور شد: یک هزار و ۶۰۸ نفر داوطلب هلال احمر در قالب چهار گروه هدایت، مهارت، مشارکت و حمایت ساماندهی شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه انعکاس صحیح اخبار و اطلاع رسانی به جامعه از رسالت های مسئولان فعال در حوزه مدیریت بحران است، بیان کرد: انعکاس صحیح و به موقع خبرها موجب حاکم شدن آرامش در جامعه خواهد شد که رسانه های ما در این زمینه سرآمد هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کردستان دقت و سرعت در انعکاس خبرها را مهم ارزیابی کرد و گفت: اگر دقت در انعکاس اخبار وجود نداشته باشد شایعات زیادی را به دنبال خواهد داشت که موجب نگرانی در جامعه می شود.

محمدی با بیان اینکه چون در زمان بحران خبرنگاران در بخشی از بحران قرار دارند، اظهارداشت: نحوه مقابله با حوادث و سوانح برای خبرنگار ضروری است.

وی در ادامه افزود: آموزش های امداد و نجات برای خبرنگاران ضروری است و ما به عنوان هلال احمر آمادگی کامل برای ارائه این آموزش ها به اصحاب رسانه استان را داریم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کردستان با بیان اینکه در کارگروه مدیریت بحران، امداد و نجات و آموزش همگانی مهمترین رسالت هلال احمر است، ادامه داد: جمعیت هلال احمر در استان کردستان در چند حوزه کار می کند و در قالب معاونت های مختلف به رسالت های ذاتی خود عمل می کند.

محمدی یادآور شد: کردستان یک استان زلزله خیز است و در بحث سیل و حوادث کوهستانی و آتش سوزی و غیره نیز این استان مستعد است و ارائه هر چه بیشتر آموزش های لازم در برخورد با این هر کدام از بحران ها باید جدی گرفته شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نحوه استخدامی ها در این جمعیت اشاره کرد و بیان کرد: با توجه به مصوبه ای که در این سازمان داریم تمامی استخدامی های ما باید از بین جوانان عضو این جمعیت صورت گیرد و هیچ فردی خارج از این چارچوب نمی تواند در آزمون های مربوطه نیز شرکت کند.