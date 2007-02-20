وزیر خارجه پاکستان راهی دهلی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه باسلر ، "خورشید قصوری " وزیر خارجه پاکستان در نظر دارد در سفر امروز خود به هند با توجه به حادثه انفجار قطار دوستی هند و پاکستان در نیمه شب گذشته که منجر به کشته شدن دستکم 66 نفر شد، گفتگوهای سازنده ای را در جهت ارتقای سطح مناسبات دوجانبه انجام دهد .

این درحالی است دولت های هر دو کشور این حادثه را محکوم کردند .

از سوی دیگر یک منبع آگاه دولتی در هند اعلام کرد که هفته آینده مقام هایی از هند به اسلام آباد سفر می کنند تا درباره خط لوله صدور گاز ایران به هند با مسئولان پاکستانی گفتگو کنند.

این مقام که خواست نامش فاش نشود، گفت : متخصصین و مسئولانی از وزارت نفت هند هفته آینده به اسلام آباد سفر می کنند تا درباره ساخت لوله گاز چند میلیون دلاری که گاز پارس جنوبی ایران را از طریق پاکستان به هند منتقل خواهد کرد، گفتگو کنند.