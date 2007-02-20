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۱ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۱۸

مولود پنجم در صدای آشنا

برنامه "مولود پنجم" به مناسبت ولادت حضرت امام محمد باقر (ع) روز چهارشنبه دوم اسفندماه از شبکه جهانی صدای آشنا پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "مولود پنجم" عنوان ویژه برنامه ای است که در گروه طرح و تولید حوزه اقیانوسیه در شبکه جهانی صدای آشنا تهیه شده و به مناسبت ولادت حضرت امام محمد باقر (ع) دوم اسفندماه از این شبکه روی آنتن می رود. این ویژه برنامه به بررسی لقب "شکافنده علم" امام می پردازد.

در این برنامه شاگردان امام محمد باقر (ع) هم معرفی می شوند که ایشان تربیت آنها را بر عهده داشتند. علیرضا فتحی پور کارشناس برنامه است. این برنامه به سردبیری و گویندگی پروانه اسدی و تهیه کنندگی ناهید گودرزی ساعت 15:30 به وقت تهران پخش می شود.

کد مطلب 450737

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