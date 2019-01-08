یک موسسه حقوقی اسپانسر فدراسیون فوتبال/درخواست از دیگران برای کمک

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: حضور تیم ملی فوتبال ایران در دو رویداد مهم مثل جام ملت‌های آسیا و جام جهانی بهترین فرصت برای فدراسیون فوتبال است که با واگذاری انحصاری بهره برداری از فضای تبلیغاتی این رشته، درآمد قابل توجهی کسب کند. اتفاقی که در سالهای گذشته رخ داد اما هیچ وقت سرانجام خوبی نداشت و پرونده برخی از این قراردادها هنوز باز است.

از مدتها پیش فدراسیون فوتبال قصد داشت با امضای قراردادی جدید برای جام ملت‌های آسیا درآمدزایی کند اما ضعف‌هایی که همیشه در این بخش وجود داشته این بار هم به فدراسیون لطمه زد و قرارداد با شرکت جدید در نزدیکی جام ملت‌ها بسته شد تا عملاً دست این شرکت برای درآمدزایی بسته باشد.

فدراسیون فوتبال در سکوت کامل و بدون اطلاع رسانی امتیاز انحصاری استفاده از فضای تبلیغاتی تیم‌های ملی را به یک مؤسسه حقوقی واگذار کرده که همین امر ابهامات زیادی را بوجود آورده است. نخستین ابهام این است که چرا در میان این همه شرکت تبلیغاتی و شرکت‌هایی که تخصص شأن تبلیغات است، این قرارداد با یک مؤسسه حقوقی بسته شده است؟

این مؤسسه حقوقی که سابقه‌ای در امر تبلیغات ندارد (اما در کار خودش متخصص و صاحب نام است) پس از امضای قرارداد با فدراسیون فوتبال تلاش کرده است با نامه نگاری‌هایی که با شرکت‌های تخصصی تبلیغات انجام می‌دهد از آنها برای درآمدزایی کمک بگیرد. این اتفاق نشان می‌دهد که مؤسسه تحت قرارداد فدراسیون توانایی درآمدزایی به تنهایی را ندارد و ناچار است از شرکت‌های دیگر هم کمک بگیرد.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد رقم مورد توافق فدراسیون فوتبال با این مؤسسه نزدیک به ۴۰ میلیارد تومان است و مدت این قرارداد تا پایان سال ۱۳۹۸ است. این در حالی است که مؤسسه فوق در تلاش است تا زمینه مدت دار کردن این قرارداد را فراهم کند و تا پایان جام ملت‌های ۲۰۲۳ به عنوان اسپانسر فدراسیون فعالیت کند.

مجمع فدراسیون فوتبال قرار است فردا چهارشنبه برگزار شود و به نظر می‌رسد در مورد این قرارداد نیز مباحثی مطرح خواهد شد. هنوز کسی به درستی نمی‌داند که فدراسیون بر چه اساسی قرارداد تبلیغاتی خود را با یک مؤسسه حقوقی امضا کرده است.

گفته می‌شود در امضا این قرارداد فدراسیون با اسپانسر رد پای برخی مدیران گذشته که با فدراسیون ارتباط داشته اند هم وجود دارد که باید بررسی بیشتری در مورد آن صورت بگیرد.

* رضا خسروی