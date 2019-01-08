محمد حیدری درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور توسعه زیرساختهای استان کرمانشاه طی روزهای آینده چند کیلومتری از محور کامیاران به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: همچنین محور اسلام آباد غرب به حمیل ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته روکش آن آماده و تنها آسفالت آن باقی مانده است.

رئیس پلیس‌راه استان کرمانشاه با بیان اینکه با همکاری راهداری و حمل و نقل به طور جدی درصدد انجام اقدامات توسعه زیرساختهای استان هستیم، بیان کرد: به طور جدی در مقوله اعمال قانون به دنبال برخورد جدی و توقیف خودورهای حادثه‌ساز هستیم.

حیدری با بیان اینکه در حال حاضر طرح زمستانی پلیس راه در جاده‌های استان در حال اجرا است، تصریح کرد: این طرح زمستانی از ۲۲ آذر آغاز شده و تا ۲۲ اسنفد ادامه دارد که تاکنون عمده ترین علل تصادفات را خطاهای انسانی و نه زیرساختها تشکیل داده است.