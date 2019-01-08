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۱۸ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۵۷

پیدا کردن استادکاران در کارپایه

پیدا کردن استادکاران در کارپایه

کارپایه (KarPaye) یکی از بهینه‌ترین سیستم‌های طراحی شده در خدمت استخدام، اشتغال، کار، کارفرما، کارجو و استادکار است که به شیوه‌ای هنرمندانه نیاز کاربران را برطرف می‌کند.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، کارپایه یکی از منحصر به فردترین نمونه های موجود در این سطح است که تاکنون در خدمت اشتغال و استخدام به بهره برداری رسید.

محمدامین صمدی بنیانگذار کارپایه (KarPaye) در این خصوص توضیح داد: درست است که کارپایه سیستم هوشمندی برای استخدام و پیدا کردن شغل است، اما این سامانه به گونه‌ای طراحی شده که یک ارتباط دوطرفه بین استادکاران و نیازمندان به تخصص های مختلف را فراهم می‌کند. در کارپایه با پوشش‌دهی ۶۰۰۰ عنوان شغلی در هر ساعت از شبانه روز می‌توانید به جستجو بپردازید.

روند تغییرات سبک زندگی و شرایط شغلی به گونه ای شده که صرفه جویی در زمان و هزینه همواره یکی از محبوب ترین اولویت های مشتریان و کاربران به حساب می آید. در کارپایه به خوبی به این مهم توجه شده است. کارپایه | KarPaye به زبان ساده مملو از نیروهای تخصصی، استادکاران و یاورانی است که در مناطق مختلف جغرافیایی در اختیار افراد و صاحب کاران قرار دارند.

تصور کنید در ساعتی از شبانه روز لوله ی آشپزخانه ترکیده و به هیچ استادکار و نیرویی دسترسی ندارید. در این حالت کافی است تا با مراجعه به وب سایت کارپایه به آدرس karpaye.com و جستجوی لوله کش نزدیک ترین استادکاران به محل زندگی خود را پیدا و درخواست خود را به آنان ارسال کنید.

کارپایه (KarPaye) یک سیستم هوشمند دوطرفه به منظور تسهیل اموری نظیر استخدام، پیدا کردن شغل و کارهای پاره وقت است که مخاطبین آن طیف وسیعی از کاربران اینترنت هستند.

صمدی ادامه داد: تیم ما همواره در حال تلاش برای اضافه کردن امکانات و ابزارهای جدیدی است تا بتواند به شیوه ای بهینه تر نیازهای کاربران را در کوتاه ترین زمان ممکن حل کند.

Karpaye.ir - karpaye.com:وبسایت

karpaye_official :صفحه اینستاگرام

این مطلب، یک خبرآگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

کد مطلب 4507414

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