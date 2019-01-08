پیدا کردن استادکاران در کارپایه

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، کارپایه یکی از منحصر به فردترین نمونه های موجود در این سطح است که تاکنون در خدمت اشتغال و استخدام به بهره برداری رسید.

محمدامین صمدی بنیانگذار کارپایه (KarPaye) در این خصوص توضیح داد: درست است که کارپایه سیستم هوشمندی برای استخدام و پیدا کردن شغل است، اما این سامانه به گونه‌ای طراحی شده که یک ارتباط دوطرفه بین استادکاران و نیازمندان به تخصص های مختلف را فراهم می‌کند. در کارپایه با پوشش‌دهی ۶۰۰۰ عنوان شغلی در هر ساعت از شبانه روز می‌توانید به جستجو بپردازید.

روند تغییرات سبک زندگی و شرایط شغلی به گونه ای شده که صرفه جویی در زمان و هزینه همواره یکی از محبوب ترین اولویت های مشتریان و کاربران به حساب می آید. در کارپایه به خوبی به این مهم توجه شده است. کارپایه | KarPaye به زبان ساده مملو از نیروهای تخصصی، استادکاران و یاورانی است که در مناطق مختلف جغرافیایی در اختیار افراد و صاحب کاران قرار دارند.

تصور کنید در ساعتی از شبانه روز لوله ی آشپزخانه ترکیده و به هیچ استادکار و نیرویی دسترسی ندارید. در این حالت کافی است تا با مراجعه به وب سایت کارپایه به آدرس karpaye.com و جستجوی لوله کش نزدیک ترین استادکاران به محل زندگی خود را پیدا و درخواست خود را به آنان ارسال کنید.

کارپایه (KarPaye) یک سیستم هوشمند دوطرفه به منظور تسهیل اموری نظیر استخدام، پیدا کردن شغل و کارهای پاره وقت است که مخاطبین آن طیف وسیعی از کاربران اینترنت هستند.

صمدی ادامه داد: تیم ما همواره در حال تلاش برای اضافه کردن امکانات و ابزارهای جدیدی است تا بتواند به شیوه ای بهینه تر نیازهای کاربران را در کوتاه ترین زمان ممکن حل کند.

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