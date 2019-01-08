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۱۸ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۰۹

در همایش تبیین دستاوردهای انقلاب صورت گرفت؛

تقدیر از۴۰ سال مجاهدت آیت الله جنتی

تقدیر از۴۰ سال مجاهدت آیت الله جنتی

در همایش تبیین دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب اسلامی از خدمات آیت‌الله احمد جنتی تقدیر به عمل آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری همایش تبیین دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب اسلامی که با حضور جمعی از فرماندهان، مسئولان و پاسداران حریم ولایت در محل ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد، به پاس ۴۰ سال مجاهدت و نگهبانی آیت‌الله احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری و دبیر شورای نگهبان، با اهدای لوح سپاس از سوی سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه و حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه، از این عالم انقلابی تجلیل شد.

حجت الاسلام حاج صادقی در این آیین از آیت الله جنتی به عنوان برجسته‌ترین چهره ولایت‌مداری و بارزترین مصداق استقامت فکری، عملی و دارای روحیه جهادی و انقلابی نام برد.

کد مطلب 4507416

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