مردمی بودن یکی از اسرار پیروزی و ماندگاری نظام و انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا اکبر پناهی مقدم پیش از ظهر امروز در همایش مداحان و هیئات مذهبی و شعرای ائینی که با عنوان چهل منزل تا اربعین در سنندج برگزار شد، ب بیان اینکه در حال حاضر اسرار پیروزی و ماندگاری انقلاب در چند مقوله خلاصه می شود، اظهارداشت: دشمنان نظام این اسرار را فهمیده اند و به دنبال ضربه زدن به آنها هستند.

وی با بیان اینکه اسرار انقلاب مورد هدف دشمن قرار گرفته است، افزود: دشمن دین را نشانه گرفته است و با ترفندهای مختلف در صدد ترویج بی بند و باری در میان آحاد مختلف جامعه و دور کردن آنان از اعتقادات دینی و مذهبی است.

این استاد حوزه و دانشگاه و کارشناس مسائل دینی کشور ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران ریشه در دین و اعتقادت مردم دارد و در شرایطی به پیروزی رسید که ظلم و ستم کشور را فرا گرفته بود.

حجت الاسلام پناهی مقدم یادآور شد: ما امروز وارث انقلاب و نظامی هستیم که از آن به عنوان معجزه قرن نام می برند و باید با تمام توان برای حفظ آن تلاش کنیم.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران ریشه دینی دارد و مردم برای دینشان به میدان آمدند، بیان کرد: امام خمینی (ره) دشمن را به خوبی می شناخت و حرف حق می زد و به همین دلیل به دل مردم نشست.

این استاد حوزه و دانشگاه و کارشناس مسائل دینی کشور با بیان اینکه گروه و جناح بندی حیله دشمن برای فدا شدن اسلام است، گفت: گروه بازی ملت را از هم جدا می کند و همه ما باید زیر پرچم الهی و حزب الله حرکت کنیم.

حجت الاسلام پناهی مقدم یکی دیگر از اسرارهای نظام و انقلاب اسلامی را داشتن رهبر دینی اعلام کرد و افزود: حضرت امام (ره) مرجع تقلید بود و تمام علما اعم از هل سنت و تشیع ایشان را قبول داشتند و پا به پای وی برای پیروزی انقلاب تلاش کردند.

وی با تاکید بر اینکه باید نسل فعلی در جریان تاریخ این کشور حداقل از ۱۰۰ سال گذشته تاکنون قرار گیرند، اظهارداشت: تبیین این تاریخ برای نسل جدید موجب می شود آنان بدانند که خداوند متعال چه هدیه ارزشمندی به آنها داده است.